Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden olduğunu hatırlatan Vali Çalgan, her çocuğun eğitim, sağlık, yaşama ve barınma gibi haklarının hassasiyetle korunması gerektiğini, bunun tüm insanlığın görevi olduğunu ifade etti.

Her çocuğun hakkının hiçbir ayrım olmaksızın korunduğu, barış içerisinde yaşanılan bir dünya temennisinde bulunan Çalgan, geleceğin teminatı çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR