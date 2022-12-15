Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl ve İlçe örgütleri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezası kararının açıklanması sonrası İstanbul – Saraçhane’de düzenlenecek buluşmaya katılmak için gece geç saatlerde İstanbul’a doğru yola çıktı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Aliye Timisi Ersever, CHP Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve bazı parti yöneticileri önceki akşam İstanbul’a hareket etti.

“İMAMOĞLU’NUN ARKASINDAYIZ”

Hapis kararının ardından sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu için destek mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “İstanbul'u iki kez kaybeden saray iktidarı, önce İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na şimdi de Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na adaletsiz cezalar verdi. İmamoğlu hakkında verilen karar, hukuk ve adalete göre değil, sarayın isteğine göre alınmıştır! Halk, iradesini tanımayana gereken cevabı yakında verecek. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. İmamoğlu yalnız değildir” görüşüne yer verdi.

Tahtasız yaptığı ikinci bir paylaşımda ise; “

“Bizden selam olsun saray beyine…

Ferman sizin ise sandık bizim…

Saray sizin ise memleket bizim…

Adalet sizin ise HAK bizim…

Gün haklıya sahip çıkma, zalime dur deme günüdür.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. İmamoğlu yalnız değildir” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

