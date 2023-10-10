T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
|
1 NOLU TABLO:TARIMSAL AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
SIRA
|
MAHALLE / KÖYÜ
|
Ada
|
Parsel
|
Yüzölçüm (m2)
|
Hazine His.(m2)
|
Cinsi
|
İmar Durumu
|
Tahmini Bedeli (TL)
|
Geçici Teminatı(TL)
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Sazak Köyü
|
118
|
38
|
16.199,05
|
TAM
|
Ham Toprak
|
İmarsız/ Tarımsal Amaçlı 3 Yıl Süreli Kira İşlemi
|
5.500,00
|
1.100,00
|
17.10.2023
|
08:50
|
1 NOLU TABLO:MESKEN AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
SIRA
|
MAHALLE / KÖYÜ MESKEN
|
Ada
|
Parsel
|
Yüzölçüm
|
DAİRE
|
Cinsi
|
İmar Durumu
|
Tahmini
|
Geçici
|
İhale
|
İhale
|
NO
|
m²
|
NO
|
Kira Amacı/ Süre
|
Bedeli (TL)
|
Teminatı (TL)
|
Tarihi
|
Saati
|
1
|
BABAOĞLU KÖYÜ
|
147
|
1
|
90,00
|
59
|
KONUT
|
İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi
|
12.000,00
|
2.400,00
|
17.10.2023
|
09:00
|
2
|
BABAOĞLU KÖYÜ
|
147
|
1
|
90,00
|
60
|
KONUT
|
İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi
|
12.000,00
|
2.400,00
|
17.10.2023
|
09:10
|
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
SIRA
|
MAHALLE/KÖY
|
Ada
|
Parsel
|
Yüzölçüm (m2)
|
Hazine His.(m2)
|
Cinsi
|
İmar Durumu
|
Tahmini Bedeli (TL)
|
Geçici Teminatı(TL)
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
NO
|
1
|
ABDALATA
|
121
|
8
|
1.314,55
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
111.750,00
|
22.350,00
|
17.10.2023
|
09:20
|
2
|
ACIPINAR
|
122
|
57
|
5.890,19
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
59.000,00
|
11.800,00
|
17.10.2023
|
09:30
|
3
|
ACIPINAR
|
144
|
8
|
5.418,03
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
54.200,00
|
10.840,00
|
17.10.2023
|
09:40
|
4
|
AHMETOĞLAN
|
126
|
61
|
288,15
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
29.300,00
|
5.860,00
|
17.10.2023
|
09:50
|
5
|
AKÇAKAYA
|
124
|
13
|
2.821,28
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
56.500,00
|
11.300,00
|
17.10.2023
|
10:00
|
6
|
ALTINBAŞ
|
137
|
3
|
155,41
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
23.400,00
|
4.680,00
|
17.10.2023
|
10:10
|
7
|
ARPALIK
|
111
|
2
|
8.206,99
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
164.200,00
|
32.840,00
|
17.10.2023
|
10:20
|
8
|
ARSLANKÖY
|
115
|
71
|
5.600,00
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
56.000,00
|
11.200,00
|
17.10.2023
|
10:30
|
9
|
ARSLANKÖY
|
115
|
76
|
2.200,00
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
22.000,00
|
4.400,00
|
17.10.2023
|
10:40
|
10
|
ARSLANKÖY
|
161
|
9
|
161,04
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
8.100,00
|
1.620,00
|
17.10.2023
|
10:50
|
11
|
AŞAĞI SARAYLI
|
126
|
3
|
907,28
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
136.100,00
|
27.220,00
|
17.10.2023
|
11:00
|
12
|
ATÇALI
|
141
|
47
|
1.408,12
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
352.100,00
|
70.420,00
|
17.10.2023
|
11:10
|
13
|
AYAZ
|
184
|
16
|
3.873,57
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
58.200,00
|
11.640,00
|
17.10.2023
|
11:20
|
14
|
AYAZ
|
184
|
17
|
4.494,46
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
67.500,00
|
13.500,00
|
17.10.2023
|
11:30
|
15
|
BUDAKÖREN
|
133
|
11
|
194,92
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
24.400,00
|
4.880,00
|
17.10.2023
|
11:40
|
16
|
BÜĞRÜOĞLU
|
105
|
51
|
5.241,15
|
TAM
|
HALİ ARAZİ
|
İMARSIZ
|
78.700,00
|
15.740,00
|
17.10.2023
|
11:50
|
17
|
BÜĞRÜOĞLU
|
110
|
14
|
45,91
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
4.600,00
|
920,00
|
17.10.2023
|
13:20
|
18
|
BÜĞRÜOĞLU
|
110
|
15
|
81,33
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
8.200,00
|
1.640,00
|
17.10.2023
|
13:30
|
19
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
112
|
316
|
5.333,64
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
80.100,00
|
16.020,00
|
17.10.2023
|
13:40
|
20
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
112
|
319
|
2.467,84
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
37.100,00
|
7.420,00
|
17.10.2023
|
13:50
|
21
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
113
|
19
|
3.799,14
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
38.000,00
|
7.600,00
|
17.10.2023
|
14:00
|
22
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
116
|
196
|
7.613,68
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
76.200,00
|
15.240,00
|
17.10.2023
|
14:10
|
23
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
118
|
105
|
106,99
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
8.100,00
|
1.620,00
|
17.10.2023
|
14:20
|
24
|
BÜYÜKGÜLÜCEK
|
119
|
5
|
258,82
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
19.500,00
|
3.900,00
|
17.10.2023
|
14:30
|
25
|
ÇALYAYLA
|
119
|
86
|
235,39
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
7.100,00
|
1.420,00
|
17.10.2023
|
14:40
|
26
|
ÇATAK
|
103
|
186
|
3.677,17
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
73.600,00
|
14.720,00
|
17.10.2023
|
14:50
|
27
|
ÇUKURÖREN
|
160
|
5
|
122,33
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
1.900,00
|
380,00
|
17.10.2023
|
15:00
|
28
|
ÇUKURÖREN
|
160
|
6
|
72,31
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
1.100,00
|
220,00
|
17.10.2023
|
15:10
|
29
|
ÇUKURÖREN
|
161
|
5
|
267,36
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
4.100,00
|
820,00
|
17.10.2023
|
15:20
|
30
|
DEĞİRMENDERE
|
184
|
5
|
1.084,05
|
TAM
|
ARSA
|
İMARSIZ
|
108.500,00
|
21.700,00
|
17.10.2023
|
15:30
|
31
|
DEREKÖY
|
-
|
370
|
1.202,78
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
180.500,00
|
36.100,00
|
17.10.2023
|
15:40
|
32
|
DEREKÖY
|
-
|
371
|
1.206,52
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
181.000,00
|
36.200,00
|
17.10.2023
|
15:50
|
33
|
DEREKÖY
|
-
|
372
|
1.216,41
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
182.500,00
|
36.500,00
|
17.10.2023
|
16:00
|
34
|
DEREKÖY
|
-
|
373
|
1.210,64
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
181.600,00
|
36.320,00
|
18.10.2023
|
08:50
|
35
|
DEREKÖY
|
-
|
413
|
464,53
|
TAM
|
ARSA
|
İMARSIZ
|
58.100,00
|
11.620,00
|
18.10.2023
|
09:00
|
36
|
ERDEK
|
104
|
27
|
1.574,43
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
15.800,00
|
3.160,00
|
18.10.2023
|
09:10
|
37
|
ERTUĞRUL
|
131
|
257
|
9.151,38
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
109.900,00
|
21.980,00
|
18.10.2023
|
09:20
|
38
|
ESKİKÖY
|
179
|
78
|
1.066,83
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
132.800,00
|
26.560,00
|
18.10.2023
|
09:30
|
39
|
GÖKÇEPINAR
|
159
|
4
|
3.700,00
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
185.000,00
|
37.000,00
|
18.10.2023
|
09:40
|
40
|
GÜNEY
|
108
|
12
|
1.032,90
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
155.000,00
|
31.000,00
|
18.10.2023
|
09:50
|
41
|
GÜNEY
|
166
|
2
|
491,78
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
73.800,00
|
14.760,00
|
18.10.2023
|
10:00
|
42
|
HAMAMLIÇAY
|
161
|
3
|
4.203,87
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
147.200,00
|
29.440,00
|
18.10.2023
|
10:10
|
43
|
HAMAMLIÇAY
|
164
|
106
|
4.337,16
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
151.900,00
|
30.380,00
|
18.10.2023
|
10:20
|
44
|
HANKOZLUSU
|
101
|
179
|
3.610,29
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
36.200,00
|
7.240,00
|
18.10.2023
|
10:30
|
45
|
HANKOZLUSU
|
101
|
183
|
3.368,31
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
33.700,00
|
6.740,00
|
18.10.2023
|
10:40
|
46
|
İĞDELİ
|
127
|
237
|
982,63
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
9.900,00
|
1.980,00
|
18.10.2023
|
10:50
|
47
|
İNALÖZÜ
|
112
|
35
|
992,09
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
15.000,00
|
3.000,00
|
18.10.2023
|
11:00
|
48
|
İNALÖZÜ
|
112
|
37
|
8.675,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
130.500,00
|
26.100,00
|
18.10.2023
|
11:10
|
49
|
KALEHİSAR
|
177
|
138
|
7.317,94
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
109.800,00
|
21.960,00
|
18.10.2023
|
11:20
|
50
|
KARABÜRÇEK
|
174
|
7
|
211,93
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
25.500,00
|
5.100,00
|
18.10.2023
|
11:30
|
51
|
KARACAÖREN
|
127
|
13
|
12.620,07
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
252.500,00
|
50.500,00
|
18.10.2023
|
11:40
|
52
|
KARACAÖREN
|
127
|
15
|
4.951,94
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
99.100,00
|
19.820,00
|
18.10.2023
|
11:50
|
53
|
KARACAÖREN
|
173
|
11
|
3.859,89
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
347.400,00
|
69.480,00
|
18.10.2023
|
13:20
|
54
|
KARACAÖREN
|
174
|
61
|
5.639,95
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
169.200,00
|
33.840,00
|
18.10.2023
|
13:30
|
55
|
KAZIKLIKAYA
|
128
|
74
|
323,37
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
64.700,00
|
12.940,00
|
18.10.2023
|
13:40
|
56
|
KAZIKLIKAYA
|
128
|
76
|
588,28
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
117.700,00
|
23.540,00
|
18.10.2023
|
13:50
|
57
|
KILIÇÖREN
|
124
|
1
|
294,58
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
14.800,00
|
2.960,00
|
18.10.2023
|
14:00
|
58
|
KINIK
|
104
|
1
|
695,27
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
10.500,00
|
2.100,00
|
18.10.2023
|
14:10
|
59
|
KIRKDİLİM
|
162
|
27
|
4.888,41
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
147.000,00
|
29.400,00
|
18.10.2023
|
14:20
|
60
|
KIRKDİLİM
|
180
|
7
|
1.529,02
|
TAM
|
ARSA
|
İMARSIZ
|
229.400,00
|
45.880,00
|
18.10.2023
|
14:30
|
61
|
KIŞLADERESİ
|
-
|
270
|
1.253,08
|
653,08
|
HAM TOPRAK
|
KONUT ALANI
|
98.000,00
|
19.600,00
|
18.10.2023
|
14:40
|
62
|
KİRANLIK
|
117
|
11
|
2.975,08
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
29.800,00
|
5.960,00
|
18.10.2023
|
14:50
|
63
|
KİREÇOCAĞI
|
111
|
185
|
3.900,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
39.000,00
|
7.800,00
|
18.10.2023
|
15:00
|
64
|
KİREÇOCAĞI
|
111
|
186
|
1.333,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
13.400,00
|
2.680,00
|
18.10.2023
|
15:10
|
65
|
KİREÇOCAĞI
|
111
|
189
|
2.433,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
24.400,00
|
4.880,00
|
18.10.2023
|
15:20
|
66
|
KİREÇOCAĞI
|
113
|
81
|
8.366,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
83.700,00
|
16.740,00
|
18.10.2023
|
15:30
|
67
|
KUMÇELTEĞİ
|
135
|
31
|
1.517,86
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
167.000,00
|
33.400,00
|
18.10.2023
|
15:40
|
68
|
KUMÇELTEĞİ
|
146
|
232
|
1.412,19
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
35.500,00
|
7.100,00
|
18.10.2023
|
15:50
|
69
|
KUMÇELTEĞİ
|
146
|
233
|
689,73
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
17.300,00
|
3.460,00
|
18.10.2023
|
16:00
|
70
|
KÜÇÜKGÜLÜCEK
|
101
|
173
|
6.108,08
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
122.200,00
|
24.440,00
|
19.10.2023
|
08:50
|
71
|
KÜÇÜKGÜLÜCEK
|
102
|
12
|
3.893,35
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
78.000,00
|
15.600,00
|
19.10.2023
|
09:00
|
72
|
KÜÇÜKGÜLÜCEK
|
102
|
13
|
5.290,96
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
106.000,00
|
21.200,00
|
19.10.2023
|
09:10
|
73
|
KÜÇÜKGÜLÜCEK
|
102
|
30
|
9.200,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
138.000,00
|
27.600,00
|
19.10.2023
|
09:20
|
74
|
KÜÇÜKGÜLÜCEK
|
102
|
60
|
4.990,14
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
100.000,00
|
20.000,00
|
19.10.2023
|
09:30
|
75
|
MOLLAHASAN
|
101
|
129
|
7.900,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
118.500,00
|
23.700,00
|
19.10.2023
|
09:40
|
76
|
MOLLAHASAN
|
103
|
45
|
3.233,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
64.700,00
|
12.940,00
|
19.10.2023
|
09:50
|
77
|
MORSÜMBÜL
|
105
|
1
|
942,16
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
84.800,00
|
16.960,00
|
19.10.2023
|
10:00
|
78
|
MORSÜMBÜL
|
107
|
3
|
1.371,77
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
102.900,00
|
20.580,00
|
19.10.2023
|
10:10
|
79
|
NARLIK
|
103
|
28
|
2.903,19
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
43.600,00
|
8.720,00
|
19.10.2023
|
10:20
|
80
|
NARLIK
|
110
|
121
|
5.013,66
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
75.300,00
|
15.060,00
|
19.10.2023
|
10:30
|
81
|
PALABIYIK
|
130
|
445
|
753,22
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
45.200,00
|
9.040,00
|
19.10.2023
|
10:40
|
82
|
SARMAŞA
|
136
|
24
|
7.804,46
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
374.700,00
|
74.940,00
|
19.10.2023
|
10:50
|
83
|
SARMAŞA
|
138
|
28
|
6.539,42
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
327.000,00
|
65.400,00
|
19.10.2023
|
11:00
|
84
|
SARMAŞA
|
144
|
4
|
1.649,43
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
66.000,00
|
13.200,00
|
19.10.2023
|
11:10
|
85
|
SEYDİM
|
122
|
5
|
3.558,57
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
249.100,00
|
49.820,00
|
19.10.2023
|
11:20
|
86
|
SEYDİM
|
183
|
17
|
6.060,67
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
181.900,00
|
36.380,00
|
19.10.2023
|
11:30
|
87
|
SEYDİM
|
246
|
2
|
115,44
|
TAM
|
BAHÇE
|
KONUT ALANI
|
13.900,00
|
2.780,00
|
19.10.2023
|
11:40
|
88
|
SEYDİM
|
360
|
4
|
250,02
|
TAM
|
ARSA
|
KONUT ALANI
|
25.100,00
|
5.020,00
|
19.10.2023
|
11:50
|
89
|
SEYFE
|
-
|
445
|
8.900,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
106.800,00
|
21.360,00
|
19.10.2023
|
13:20
|
90
|
SEYFE
|
-
|
1399
|
30.080,00
|
TAM
|
TARLA
|
İMARSIZ
|
300.800,00
|
60.160,00
|
19.10.2023
|
13:30
|
91
|
SIRIKLI
|
114
|
5
|
374,46
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
37.500,00
|
7.500,00
|
19.10.2023
|
13:40
|
92
|
SIRIKLI
|
122
|
2
|
262,92
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
26.300,00
|
5.260,00
|
19.10.2023
|
13:50
|
93
|
SIRIKLI
|
139
|
5
|
339,08
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
34.000,00
|
6.800,00
|
19.10.2023
|
14:00
|
94
|
TESLİM
|
104
|
1
|
3.411,45
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
34.200,00
|
6.840,00
|
19.10.2023
|
14:10
|
95
|
TÜRKLER
|
186
|
52
|
321,86
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
3.300,00
|
660,00
|
19.10.2023
|
14:20
|
96
|
ÜÇKÖY
|
156
|
102
|
7.713,43
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
77.200,00
|
15.440,00
|
19.10.2023
|
14:30
|
97
|
ÜLKENPINARI
|
117
|
2
|
3.355,61
|
TAM
|
HALİ ARAZİ
|
İMARSIZ
|
234.900,00
|
46.980,00
|
19.10.2023
|
14:40
|
98
|
ÜLKENPINARI
|
118
|
5
|
410,73
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
45.200,00
|
9.040,00
|
19.10.2023
|
14:50
|
99
|
YAKUPARPA
|
156
|
34
|
3.427,62
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
342.800,00
|
68.560,00
|
19.10.2023
|
15:00
|
100
|
YAKUPARPA
|
156
|
35
|
758,35
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
75.900,00
|
15.180,00
|
19.10.2023
|
15:10
|
101
|
YAKUPARPA
|
167
|
3
|
1.224,40
|
TAM
|
HAM TOPRAK
|
İMARSIZ
|
122.500,00
|
24.500,00
|
19.10.2023
|
15:20
|
102
|
YOĞUNPELİT
|
179
|
50
|
1.876,76
|
TAM
|
BAHÇE
|
İMARSIZ
|
225.300,00
|
45.060,00
|
19.10.2023
|
15:30
|
3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
|
SIRA NO
|
CİNSİ
|
BULUNDUĞU OTOPARK
|
MARKASI -PLAKA NO-RENGİ
|
MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ
|
NİTELİĞİ
|
AİT OLDUĞU İDARE
|
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI
|
EVLÜCE FORD SERVİSİ (Ankara Yolu Üzeri)
|
FORD-
|
2014 /YENİ TRANSİT 410L VAN 4X2 / DİZEL
|
TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR (KAZALI)
|
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|
200.000,00 ₺
|
40.000,00 ₺
|
19.10.2023
|
15:40
|
1
|
ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI
|
AMATEM OTOPARKI (Ankara Yolu Üzeri)
|
MERCEDES-BENZ- 19 TC 512- (BEYAZ)
|
2011 / SPRINTER 315 CDI / DİZEL
|
TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR
|
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|
300.000,00 ₺
|
60.000,00 ₺
|
19.10.2023
|
15:50
|
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınırların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )
|
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
|
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
|
|
a)Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
|
b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi konutlarda 2 yıl, tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
|
c) Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
|
d- Lojmanlarda esaslı tadilat yapılamaz. Mevcut kat, daire planı dışına çıkılamaz. Sadece basit onarımlar yapılabilecektir. Her ne ad altında olursa basit onarım giderleri dahil yapılacak masraflar kullanıcıya ait olup İdareden her hangi bir talepte bulunulamaz. Kiralaması yapılacak lojmanların etrafındaki alanlarda herhangi bir tarımsal faaliyet vb. amaçlı diğer lojmanların geçişlerini lojmanlara erişimi engelleyecek müdahaleler yapılamaz. Lojmanların etrafındaki alanlar sadece giriş çıkış amaçlı kullanılabilecektir.
|
e) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
|
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
|
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
|
|
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
|
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
|
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.