ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 NOLU TABLO:TARIMSAL AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO MAHALLE / KÖYÜ

TARIMSAL AMAÇLI

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu

Kira Amacı/Süre Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Sazak Köyü 118 38 16.199,05 TAM Ham Toprak İmarsız/ Tarımsal Amaçlı 3 Yıl Süreli Kira İşlemi 5.500,00 1.100,00 17.10.2023 08:50

1 NOLU TABLO:MESKEN AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE / KÖYÜ MESKEN

AMAÇLI KİRALANACAK

TAŞINMAZLAR Ada Parsel Yüzölçüm DAİRE Cinsi İmar Durumu Tahmini Geçici İhale İhale

NO m² NO Kira Amacı/ Süre Bedeli (TL) Teminatı (TL) Tarihi Saati

1 BABAOĞLU KÖYÜ 147 1 90,00 59 KONUT İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi 12.000,00 2.400,00 17.10.2023 09:00

2 BABAOĞLU KÖYÜ 147 1 90,00 60 KONUT İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi 12.000,00 2.400,00 17.10.2023 09:10

2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

NO

1 ABDALATA 121 8 1.314,55 TAM BAHÇE İMARSIZ 111.750,00 22.350,00 17.10.2023 09:20

2 ACIPINAR 122 57 5.890,19 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 59.000,00 11.800,00 17.10.2023 09:30

3 ACIPINAR 144 8 5.418,03 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 54.200,00 10.840,00 17.10.2023 09:40

4 AHMETOĞLAN 126 61 288,15 TAM TARLA İMARSIZ 29.300,00 5.860,00 17.10.2023 09:50

5 AKÇAKAYA 124 13 2.821,28 TAM TARLA İMARSIZ 56.500,00 11.300,00 17.10.2023 10:00

6 ALTINBAŞ 137 3 155,41 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 23.400,00 4.680,00 17.10.2023 10:10

7 ARPALIK 111 2 8.206,99 TAM TARLA İMARSIZ 164.200,00 32.840,00 17.10.2023 10:20

8 ARSLANKÖY 115 71 5.600,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 56.000,00 11.200,00 17.10.2023 10:30

9 ARSLANKÖY 115 76 2.200,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 22.000,00 4.400,00 17.10.2023 10:40

10 ARSLANKÖY 161 9 161,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.100,00 1.620,00 17.10.2023 10:50

11 AŞAĞI SARAYLI 126 3 907,28 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 136.100,00 27.220,00 17.10.2023 11:00

12 ATÇALI 141 47 1.408,12 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 352.100,00 70.420,00 17.10.2023 11:10

13 AYAZ 184 16 3.873,57 TAM BAHÇE İMARSIZ 58.200,00 11.640,00 17.10.2023 11:20

14 AYAZ 184 17 4.494,46 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 67.500,00 13.500,00 17.10.2023 11:30

15 BUDAKÖREN 133 11 194,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 24.400,00 4.880,00 17.10.2023 11:40

16 BÜĞRÜOĞLU 105 51 5.241,15 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 78.700,00 15.740,00 17.10.2023 11:50

17 BÜĞRÜOĞLU 110 14 45,91 TAM BAHÇE İMARSIZ 4.600,00 920,00 17.10.2023 13:20

18 BÜĞRÜOĞLU 110 15 81,33 TAM BAHÇE İMARSIZ 8.200,00 1.640,00 17.10.2023 13:30

19 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 316 5.333,64 TAM TARLA İMARSIZ 80.100,00 16.020,00 17.10.2023 13:40

20 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 319 2.467,84 TAM TARLA İMARSIZ 37.100,00 7.420,00 17.10.2023 13:50

21 BÜYÜKGÜLÜCEK 113 19 3.799,14 TAM TARLA İMARSIZ 38.000,00 7.600,00 17.10.2023 14:00

22 BÜYÜKGÜLÜCEK 116 196 7.613,68 TAM TARLA İMARSIZ 76.200,00 15.240,00 17.10.2023 14:10

23 BÜYÜKGÜLÜCEK 118 105 106,99 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.100,00 1.620,00 17.10.2023 14:20

24 BÜYÜKGÜLÜCEK 119 5 258,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 19.500,00 3.900,00 17.10.2023 14:30

25 ÇALYAYLA 119 86 235,39 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 7.100,00 1.420,00 17.10.2023 14:40

26 ÇATAK 103 186 3.677,17 TAM TARLA İMARSIZ 73.600,00 14.720,00 17.10.2023 14:50

27 ÇUKURÖREN 160 5 122,33 TAM TARLA İMARSIZ 1.900,00 380,00 17.10.2023 15:00

28 ÇUKURÖREN 160 6 72,31 TAM TARLA İMARSIZ 1.100,00 220,00 17.10.2023 15:10

29 ÇUKURÖREN 161 5 267,36 TAM TARLA İMARSIZ 4.100,00 820,00 17.10.2023 15:20

30 DEĞİRMENDERE 184 5 1.084,05 TAM ARSA İMARSIZ 108.500,00 21.700,00 17.10.2023 15:30

31 DEREKÖY - 370 1.202,78 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 180.500,00 36.100,00 17.10.2023 15:40

32 DEREKÖY - 371 1.206,52 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 181.000,00 36.200,00 17.10.2023 15:50

33 DEREKÖY - 372 1.216,41 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 182.500,00 36.500,00 17.10.2023 16:00

34 DEREKÖY - 373 1.210,64 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 181.600,00 36.320,00 18.10.2023 08:50

35 DEREKÖY - 413 464,53 TAM ARSA İMARSIZ 58.100,00 11.620,00 18.10.2023 09:00

36 ERDEK 104 27 1.574,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.800,00 3.160,00 18.10.2023 09:10

37 ERTUĞRUL 131 257 9.151,38 TAM TARLA İMARSIZ 109.900,00 21.980,00 18.10.2023 09:20

38 ESKİKÖY 179 78 1.066,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 132.800,00 26.560,00 18.10.2023 09:30

39 GÖKÇEPINAR 159 4 3.700,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 185.000,00 37.000,00 18.10.2023 09:40

40 GÜNEY 108 12 1.032,90 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 155.000,00 31.000,00 18.10.2023 09:50

41 GÜNEY 166 2 491,78 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 73.800,00 14.760,00 18.10.2023 10:00

42 HAMAMLIÇAY 161 3 4.203,87 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 147.200,00 29.440,00 18.10.2023 10:10

43 HAMAMLIÇAY 164 106 4.337,16 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 151.900,00 30.380,00 18.10.2023 10:20

44 HANKOZLUSU 101 179 3.610,29 TAM TARLA İMARSIZ 36.200,00 7.240,00 18.10.2023 10:30

45 HANKOZLUSU 101 183 3.368,31 TAM TARLA İMARSIZ 33.700,00 6.740,00 18.10.2023 10:40

46 İĞDELİ 127 237 982,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 9.900,00 1.980,00 18.10.2023 10:50

47 İNALÖZÜ 112 35 992,09 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.000,00 3.000,00 18.10.2023 11:00

48 İNALÖZÜ 112 37 8.675,00 TAM TARLA İMARSIZ 130.500,00 26.100,00 18.10.2023 11:10

49 KALEHİSAR 177 138 7.317,94 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 109.800,00 21.960,00 18.10.2023 11:20

50 KARABÜRÇEK 174 7 211,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 25.500,00 5.100,00 18.10.2023 11:30

51 KARACAÖREN 127 13 12.620,07 TAM TARLA İMARSIZ 252.500,00 50.500,00 18.10.2023 11:40

52 KARACAÖREN 127 15 4.951,94 TAM TARLA İMARSIZ 99.100,00 19.820,00 18.10.2023 11:50

53 KARACAÖREN 173 11 3.859,89 TAM TARLA İMARSIZ 347.400,00 69.480,00 18.10.2023 13:20

54 KARACAÖREN 174 61 5.639,95 TAM TARLA İMARSIZ 169.200,00 33.840,00 18.10.2023 13:30

55 KAZIKLIKAYA 128 74 323,37 TAM BAHÇE İMARSIZ 64.700,00 12.940,00 18.10.2023 13:40

56 KAZIKLIKAYA 128 76 588,28 TAM BAHÇE İMARSIZ 117.700,00 23.540,00 18.10.2023 13:50

57 KILIÇÖREN 124 1 294,58 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 14.800,00 2.960,00 18.10.2023 14:00

58 KINIK 104 1 695,27 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.500,00 2.100,00 18.10.2023 14:10

59 KIRKDİLİM 162 27 4.888,41 TAM TARLA İMARSIZ 147.000,00 29.400,00 18.10.2023 14:20

60 KIRKDİLİM 180 7 1.529,02 TAM ARSA İMARSIZ 229.400,00 45.880,00 18.10.2023 14:30

61 KIŞLADERESİ - 270 1.253,08 653,08 HAM TOPRAK KONUT ALANI 98.000,00 19.600,00 18.10.2023 14:40

62 KİRANLIK 117 11 2.975,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 29.800,00 5.960,00 18.10.2023 14:50

63 KİREÇOCAĞI 111 185 3.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 39.000,00 7.800,00 18.10.2023 15:00

64 KİREÇOCAĞI 111 186 1.333,00 TAM TARLA İMARSIZ 13.400,00 2.680,00 18.10.2023 15:10

65 KİREÇOCAĞI 111 189 2.433,00 TAM TARLA İMARSIZ 24.400,00 4.880,00 18.10.2023 15:20

66 KİREÇOCAĞI 113 81 8.366,00 TAM TARLA İMARSIZ 83.700,00 16.740,00 18.10.2023 15:30

67 KUMÇELTEĞİ 135 31 1.517,86 TAM TARLA İMARSIZ 167.000,00 33.400,00 18.10.2023 15:40

68 KUMÇELTEĞİ 146 232 1.412,19 TAM TARLA İMARSIZ 35.500,00 7.100,00 18.10.2023 15:50

69 KUMÇELTEĞİ 146 233 689,73 TAM TARLA İMARSIZ 17.300,00 3.460,00 18.10.2023 16:00

70 KÜÇÜKGÜLÜCEK 101 173 6.108,08 TAM TARLA İMARSIZ 122.200,00 24.440,00 19.10.2023 08:50

71 KÜÇÜKGÜLÜCEK 102 12 3.893,35 TAM TARLA İMARSIZ 78.000,00 15.600,00 19.10.2023 09:00

72 KÜÇÜKGÜLÜCEK 102 13 5.290,96 TAM TARLA İMARSIZ 106.000,00 21.200,00 19.10.2023 09:10

73 KÜÇÜKGÜLÜCEK 102 30 9.200,00 TAM TARLA İMARSIZ 138.000,00 27.600,00 19.10.2023 09:20

74 KÜÇÜKGÜLÜCEK 102 60 4.990,14 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 19.10.2023 09:30

75 MOLLAHASAN 101 129 7.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 118.500,00 23.700,00 19.10.2023 09:40

76 MOLLAHASAN 103 45 3.233,00 TAM TARLA İMARSIZ 64.700,00 12.940,00 19.10.2023 09:50

77 MORSÜMBÜL 105 1 942,16 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 84.800,00 16.960,00 19.10.2023 10:00

78 MORSÜMBÜL 107 3 1.371,77 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 102.900,00 20.580,00 19.10.2023 10:10

79 NARLIK 103 28 2.903,19 TAM TARLA İMARSIZ 43.600,00 8.720,00 19.10.2023 10:20

80 NARLIK 110 121 5.013,66 TAM TARLA İMARSIZ 75.300,00 15.060,00 19.10.2023 10:30

81 PALABIYIK 130 445 753,22 TAM TARLA İMARSIZ 45.200,00 9.040,00 19.10.2023 10:40

82 SARMAŞA 136 24 7.804,46 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 374.700,00 74.940,00 19.10.2023 10:50

83 SARMAŞA 138 28 6.539,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 327.000,00 65.400,00 19.10.2023 11:00

84 SARMAŞA 144 4 1.649,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 66.000,00 13.200,00 19.10.2023 11:10

85 SEYDİM 122 5 3.558,57 TAM TARLA İMARSIZ 249.100,00 49.820,00 19.10.2023 11:20

86 SEYDİM 183 17 6.060,67 TAM TARLA İMARSIZ 181.900,00 36.380,00 19.10.2023 11:30

87 SEYDİM 246 2 115,44 TAM BAHÇE KONUT ALANI 13.900,00 2.780,00 19.10.2023 11:40

88 SEYDİM 360 4 250,02 TAM ARSA KONUT ALANI 25.100,00 5.020,00 19.10.2023 11:50

89 SEYFE - 445 8.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 106.800,00 21.360,00 19.10.2023 13:20

90 SEYFE - 1399 30.080,00 TAM TARLA İMARSIZ 300.800,00 60.160,00 19.10.2023 13:30

91 SIRIKLI 114 5 374,46 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 37.500,00 7.500,00 19.10.2023 13:40

92 SIRIKLI 122 2 262,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 26.300,00 5.260,00 19.10.2023 13:50

93 SIRIKLI 139 5 339,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 34.000,00 6.800,00 19.10.2023 14:00

94 TESLİM 104 1 3.411,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 34.200,00 6.840,00 19.10.2023 14:10

95 TÜRKLER 186 52 321,86 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.300,00 660,00 19.10.2023 14:20

96 ÜÇKÖY 156 102 7.713,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 77.200,00 15.440,00 19.10.2023 14:30

97 ÜLKENPINARI 117 2 3.355,61 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 234.900,00 46.980,00 19.10.2023 14:40

98 ÜLKENPINARI 118 5 410,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 45.200,00 9.040,00 19.10.2023 14:50

99 YAKUPARPA 156 34 3.427,62 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 342.800,00 68.560,00 19.10.2023 15:00

100 YAKUPARPA 156 35 758,35 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 75.900,00 15.180,00 19.10.2023 15:10

101 YAKUPARPA 167 3 1.224,40 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 122.500,00 24.500,00 19.10.2023 15:20

102 YOĞUNPELİT 179 50 1.876,76 TAM BAHÇE İMARSIZ 225.300,00 45.060,00 19.10.2023 15:30

3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL

SIRA NO CİNSİ BULUNDUĞU OTOPARK MARKASI -PLAKA NO-RENGİ MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ NİTELİĞİ AİT OLDUĞU İDARE TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI EVLÜCE FORD SERVİSİ (Ankara Yolu Üzeri) FORD-

19 AJ 993 (BEYAZ) 2014 /YENİ TRANSİT 410L VAN 4X2 / DİZEL TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR (KAZALI) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 200.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ 19.10.2023 15:40

1 ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI AMATEM OTOPARKI (Ankara Yolu Üzeri) MERCEDES-BENZ- 19 TC 512- (BEYAZ) 2011 / SPRINTER 315 CDI / DİZEL TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 300.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 19.10.2023 15:50

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınırların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:

a)Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi konutlarda 2 yıl, tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.

c) Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.

d- Lojmanlarda esaslı tadilat yapılamaz. Mevcut kat, daire planı dışına çıkılamaz. Sadece basit onarımlar yapılabilecektir. Her ne ad altında olursa basit onarım giderleri dahil yapılacak masraflar kullanıcıya ait olup İdareden her hangi bir talepte bulunulamaz. Kiralaması yapılacak lojmanların etrafındaki alanlarda herhangi bir tarımsal faaliyet vb. amaçlı diğer lojmanların geçişlerini lojmanlara erişimi engelleyecek müdahaleler yapılamaz. Lojmanların etrafındaki alanlar sadece giriş çıkış amaçlı kullanılabilecektir.

e) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.