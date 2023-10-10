T.C.

ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

1 NOLU TABLO:TARIMSAL  AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

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NO

 MAHALLE / KÖYÜ
TARIMSAL AMAÇLI
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine His.(m2)

Cinsi

İmar Durumu
Kira Amacı/Süre

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sazak Köyü

118

38

16.199,05

TAM

Ham Toprak

İmarsız/ Tarımsal Amaçlı 3 Yıl Süreli Kira İşlemi

5.500,00

1.100,00

17.10.2023

08:50

 1 NOLU TABLO:MESKEN AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

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 MAHALLE / KÖYÜ MESKEN
 AMAÇLI KİRALANACAK
 TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

Yüzölçüm

DAİRE

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini

Geçici

İhale

İhale

NO

NO

Kira Amacı/ Süre

Bedeli (TL)

Teminatı (TL)

Tarihi

Saati

1

BABAOĞLU KÖYÜ

147

1

90,00

59

KONUT

İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi

12.000,00

2.400,00

17.10.2023

09:00

2

BABAOĞLU KÖYÜ

147

1

90,00

60

KONUT

İmarsız/ Mesken Amaçlı 2 Yıl Süreli Kira İşlemi

12.000,00

2.400,00

17.10.2023

09:10

2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

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 MAHALLE/KÖY

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine His.(m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

NO

1

ABDALATA

121

8

1.314,55

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

111.750,00

22.350,00

17.10.2023

09:20

2

ACIPINAR

122

57

5.890,19

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

59.000,00

11.800,00

17.10.2023

09:30

3

ACIPINAR

144

8

5.418,03

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

54.200,00

10.840,00

17.10.2023

09:40

4

AHMETOĞLAN

126

61

288,15

TAM

TARLA

İMARSIZ

29.300,00

5.860,00

17.10.2023

09:50

5

AKÇAKAYA

124

13

2.821,28

TAM

TARLA

İMARSIZ

56.500,00

11.300,00

17.10.2023

10:00

6

ALTINBAŞ

137

3

155,41

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

23.400,00

4.680,00

17.10.2023

10:10

7

ARPALIK

111

2

8.206,99

TAM

TARLA

İMARSIZ

164.200,00

32.840,00

17.10.2023

10:20

8

ARSLANKÖY

115

71

5.600,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

56.000,00

11.200,00

17.10.2023

10:30

9

ARSLANKÖY

115

76

2.200,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

22.000,00

4.400,00

17.10.2023

10:40

10

ARSLANKÖY

161

9

161,04

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

8.100,00

1.620,00

17.10.2023

10:50

11

AŞAĞI SARAYLI

126

3

907,28

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

136.100,00

27.220,00

17.10.2023

11:00

12

ATÇALI

141

47

1.408,12

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

352.100,00

70.420,00

17.10.2023

11:10

13

AYAZ

184

16

3.873,57

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

58.200,00

11.640,00

17.10.2023

11:20

14

AYAZ

184

17

4.494,46

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

67.500,00

13.500,00

17.10.2023

11:30

15

BUDAKÖREN

133

11

194,92

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

24.400,00

4.880,00

17.10.2023

11:40

16

BÜĞRÜOĞLU

105

51

5.241,15

TAM

HALİ ARAZİ

İMARSIZ

78.700,00

15.740,00

17.10.2023

11:50

17

BÜĞRÜOĞLU

110

14

45,91

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

4.600,00

920,00

17.10.2023

13:20

18

BÜĞRÜOĞLU

110

15

81,33

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

8.200,00

1.640,00

17.10.2023

13:30

19

BÜYÜKGÜLÜCEK

112

316

5.333,64

TAM

TARLA

İMARSIZ

80.100,00

16.020,00

17.10.2023

13:40

20

BÜYÜKGÜLÜCEK

112

319

2.467,84

TAM

TARLA

İMARSIZ

37.100,00

7.420,00

17.10.2023

13:50

21

BÜYÜKGÜLÜCEK

113

19

3.799,14

TAM

TARLA

İMARSIZ

38.000,00

7.600,00

17.10.2023

14:00

22

BÜYÜKGÜLÜCEK

116

196

7.613,68

TAM

TARLA

İMARSIZ

76.200,00

15.240,00

17.10.2023

14:10

23

BÜYÜKGÜLÜCEK

118

105

106,99

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

8.100,00

1.620,00

17.10.2023

14:20

24

BÜYÜKGÜLÜCEK

119

5

258,82

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

19.500,00

3.900,00

17.10.2023

14:30

25

ÇALYAYLA

119

86

235,39

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

7.100,00

1.420,00

17.10.2023

14:40

26

ÇATAK

103

186

3.677,17

TAM

TARLA

İMARSIZ

73.600,00

14.720,00

17.10.2023

14:50

27

ÇUKURÖREN

160

5

122,33

TAM

TARLA

İMARSIZ

1.900,00

380,00

17.10.2023

15:00

28

ÇUKURÖREN

160

6

72,31

TAM

TARLA

İMARSIZ

1.100,00

220,00

17.10.2023

15:10

29

ÇUKURÖREN

161

5

267,36

TAM

TARLA

İMARSIZ

4.100,00

820,00

17.10.2023

15:20

30

DEĞİRMENDERE

184

5

1.084,05

TAM

ARSA

İMARSIZ

108.500,00

21.700,00

17.10.2023

15:30

31

DEREKÖY

-

370

1.202,78

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

180.500,00

36.100,00

17.10.2023

15:40

32

DEREKÖY

-

371

1.206,52

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

181.000,00

36.200,00

17.10.2023

15:50

33

DEREKÖY

-

372

1.216,41

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

182.500,00

36.500,00

17.10.2023

16:00

34

DEREKÖY

-

373

1.210,64

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

181.600,00

36.320,00

18.10.2023

08:50

35

DEREKÖY

-

413

464,53

TAM

ARSA

İMARSIZ

58.100,00

11.620,00

18.10.2023

09:00

36

ERDEK

104

27

1.574,43

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

15.800,00

3.160,00

18.10.2023

09:10

37

ERTUĞRUL

131

257

9.151,38

TAM

TARLA

İMARSIZ

109.900,00

21.980,00

18.10.2023

09:20

38

ESKİKÖY

179

78

1.066,83

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

132.800,00

26.560,00

18.10.2023

09:30

39

GÖKÇEPINAR

159

4

3.700,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

185.000,00

37.000,00

18.10.2023

09:40

40

GÜNEY

108

12

1.032,90

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

155.000,00

31.000,00

18.10.2023

09:50

41

GÜNEY

166

2

491,78

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

73.800,00

14.760,00

18.10.2023

10:00

42

HAMAMLIÇAY

161

3

4.203,87

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

147.200,00

29.440,00

18.10.2023

10:10

43

HAMAMLIÇAY

164

106

4.337,16

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

151.900,00

30.380,00

18.10.2023

10:20

44

HANKOZLUSU

101

179

3.610,29

TAM

TARLA

İMARSIZ

36.200,00

7.240,00

18.10.2023

10:30

45

HANKOZLUSU

101

183

3.368,31

TAM

TARLA

İMARSIZ

33.700,00

6.740,00

18.10.2023

10:40

46

İĞDELİ

127

237

982,63

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

9.900,00

1.980,00

18.10.2023

10:50

47

İNALÖZÜ

112

35

992,09

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

15.000,00

3.000,00

18.10.2023

11:00

48

İNALÖZÜ

112

37

8.675,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

130.500,00

26.100,00

18.10.2023

11:10

49

KALEHİSAR

177

138

7.317,94

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

109.800,00

21.960,00

18.10.2023

11:20

50

KARABÜRÇEK

174

7

211,93

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

25.500,00

5.100,00

18.10.2023

11:30

51

KARACAÖREN

127

13

12.620,07

TAM

TARLA

İMARSIZ

252.500,00

50.500,00

18.10.2023

11:40

52

KARACAÖREN

127

15

4.951,94

TAM

TARLA

İMARSIZ

99.100,00

19.820,00

18.10.2023

11:50

53

KARACAÖREN

173

11

3.859,89

TAM

TARLA

İMARSIZ

347.400,00

69.480,00

18.10.2023

13:20

54

KARACAÖREN

174

61

5.639,95

TAM

TARLA

İMARSIZ

169.200,00

33.840,00

18.10.2023

13:30

55

KAZIKLIKAYA

128

74

323,37

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

64.700,00

12.940,00

18.10.2023

13:40

56

KAZIKLIKAYA

128

76

588,28

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

117.700,00

23.540,00

18.10.2023

13:50

57

KILIÇÖREN

124

1

294,58

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

14.800,00

2.960,00

18.10.2023

14:00

58

KINIK

104

1

695,27

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

10.500,00

2.100,00

18.10.2023

14:10

59

KIRKDİLİM

162

27

4.888,41

TAM

TARLA

İMARSIZ

147.000,00

29.400,00

18.10.2023

14:20

60

KIRKDİLİM

180

7

1.529,02

TAM

ARSA

İMARSIZ

229.400,00

45.880,00

18.10.2023

14:30

61

KIŞLADERESİ

-

270

1.253,08

653,08

HAM TOPRAK

KONUT ALANI

98.000,00

19.600,00

18.10.2023

14:40

62

KİRANLIK

117

11

2.975,08

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

29.800,00

5.960,00

18.10.2023

14:50

63

KİREÇOCAĞI

111

185

3.900,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

39.000,00

7.800,00

18.10.2023

15:00

64

KİREÇOCAĞI

111

186

1.333,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

13.400,00

2.680,00

18.10.2023

15:10

65

KİREÇOCAĞI

111

189

2.433,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

24.400,00

4.880,00

18.10.2023

15:20

66

KİREÇOCAĞI

113

81

8.366,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

83.700,00

16.740,00

18.10.2023

15:30

67

KUMÇELTEĞİ

135

31

1.517,86

TAM

TARLA

İMARSIZ

167.000,00

33.400,00

18.10.2023

15:40

68

KUMÇELTEĞİ

146

232

1.412,19

TAM

TARLA

İMARSIZ

35.500,00

7.100,00

18.10.2023

15:50

69

KUMÇELTEĞİ

146

233

689,73

TAM

TARLA

İMARSIZ

17.300,00

3.460,00

18.10.2023

16:00

70

KÜÇÜKGÜLÜCEK

101

173

6.108,08

TAM

TARLA

İMARSIZ

122.200,00

24.440,00

19.10.2023

08:50

71

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

12

3.893,35

TAM

TARLA

İMARSIZ

78.000,00

15.600,00

19.10.2023

09:00

72

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

13

5.290,96

TAM

TARLA

İMARSIZ

106.000,00

21.200,00

19.10.2023

09:10

73

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

30

9.200,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

138.000,00

27.600,00

19.10.2023

09:20

74

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

60

4.990,14

TAM

TARLA

İMARSIZ

100.000,00

20.000,00

19.10.2023

09:30

75

MOLLAHASAN

101

129

7.900,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

118.500,00

23.700,00

19.10.2023

09:40

76

MOLLAHASAN

103

45

3.233,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

64.700,00

12.940,00

19.10.2023

09:50

77

MORSÜMBÜL

105

1

942,16

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

84.800,00

16.960,00

19.10.2023

10:00

78

MORSÜMBÜL

107

3

1.371,77

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

102.900,00

20.580,00

19.10.2023

10:10

79

NARLIK

103

28

2.903,19

TAM

TARLA

İMARSIZ

43.600,00

8.720,00

19.10.2023

10:20

80

NARLIK

110

121

5.013,66

TAM

TARLA

İMARSIZ

75.300,00

15.060,00

19.10.2023

10:30

81

PALABIYIK

130

445

753,22

TAM

TARLA

İMARSIZ

45.200,00

9.040,00

19.10.2023

10:40

82

SARMAŞA

136

24

7.804,46

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

374.700,00

74.940,00

19.10.2023

10:50

83

SARMAŞA

138

28

6.539,42

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

327.000,00

65.400,00

19.10.2023

11:00

84

SARMAŞA

144

4

1.649,43

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

66.000,00

13.200,00

19.10.2023

11:10

85

SEYDİM

122

5

3.558,57

TAM

TARLA

İMARSIZ

249.100,00

49.820,00

19.10.2023

11:20

86

SEYDİM

183

17

6.060,67

TAM

TARLA

İMARSIZ

181.900,00

36.380,00

19.10.2023

11:30

87

SEYDİM

246

2

115,44

TAM

BAHÇE

KONUT ALANI

13.900,00

2.780,00

19.10.2023

11:40

88

SEYDİM

360

4

250,02

TAM

ARSA

KONUT ALANI

25.100,00

5.020,00

19.10.2023

11:50

89

SEYFE

-

445

8.900,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

106.800,00

21.360,00

19.10.2023

13:20

90

SEYFE

-

1399

30.080,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

300.800,00

60.160,00

19.10.2023

13:30

91

SIRIKLI

114

5

374,46

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

37.500,00

7.500,00

19.10.2023

13:40

92

SIRIKLI

122

2

262,92

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

26.300,00

5.260,00

19.10.2023

13:50

93

SIRIKLI

139

5

339,08

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

34.000,00

6.800,00

19.10.2023

14:00

94

TESLİM

104

1

3.411,45

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

34.200,00

6.840,00

19.10.2023

14:10

95

TÜRKLER

186

52

321,86

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

3.300,00

660,00

19.10.2023

14:20

96

ÜÇKÖY

156

102

7.713,43

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

77.200,00

15.440,00

19.10.2023

14:30

97

ÜLKENPINARI

117

2

3.355,61

TAM

HALİ ARAZİ

İMARSIZ

234.900,00

46.980,00

19.10.2023

14:40

98

ÜLKENPINARI

118

5

410,73

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

45.200,00

9.040,00

19.10.2023

14:50

99

YAKUPARPA

156

34

3.427,62

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

342.800,00

68.560,00

19.10.2023

15:00

100

YAKUPARPA

156

35

758,35

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

75.900,00

15.180,00

19.10.2023

15:10

101

YAKUPARPA

167

3

1.224,40

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

122.500,00

24.500,00

19.10.2023

15:20

102

YOĞUNPELİT

179

50

1.876,76

TAM

BAHÇE

İMARSIZ

225.300,00

45.060,00

19.10.2023

15:30

3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL

SIRA NO

CİNSİ

BULUNDUĞU OTOPARK

MARKASI -PLAKA NO-RENGİ

MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ

NİTELİĞİ

AİT OLDUĞU İDARE

TAHMİNİ BEDELİ               (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI

EVLÜCE FORD SERVİSİ (Ankara Yolu Üzeri)

FORD-
19 AJ 993 (BEYAZ)

2014 /YENİ TRANSİT 410L VAN 4X2 / DİZEL

TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR (KAZALI)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

200.000,00 ₺

40.000,00 ₺

19.10.2023

15:40

1

ÖZEL AMAÇLI ACİL YARDIM AMBULANSI

AMATEM OTOPARKI  (Ankara Yolu Üzeri)

MERCEDES-BENZ- 19 TC 512- (BEYAZ)

2011 / SPRINTER 315 CDI / DİZEL

TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

300.000,00 ₺

60.000,00 ₺

19.10.2023

15:50

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların ve 3 nolu tabloda belirtilen taşınırların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise  4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. 

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:

a)Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi konutlarda 2 yıl, tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.

c)  Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.

d- Lojmanlarda esaslı tadilat yapılamaz. Mevcut kat, daire planı dışına çıkılamaz. Sadece basit onarımlar yapılabilecektir. Her ne ad altında olursa basit onarım giderleri dahil yapılacak masraflar kullanıcıya ait olup İdareden her hangi bir talepte bulunulamaz. Kiralaması yapılacak lojmanların etrafındaki alanlarda herhangi bir tarımsal faaliyet vb. amaçlı diğer lojmanların geçişlerini lojmanlara erişimi engelleyecek müdahaleler yapılamaz. Lojmanların etrafındaki alanlar sadece giriş çıkış amaçlı kullanılabilecektir.    

e) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

4)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          

5) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          

6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir. 

7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

#ilangovtr Basın No ILN01901393