Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladıkları proje ile Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022 Festivali’nde Türkiye birinciliği kazandı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan TEKNOFEST geçtiğimiz günlerde Samsun’da başlamış, Çorum’dan da festivale katılan takımlara destek ise Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk finalde yarışan gençleri ziyaret ederek destek vermişti.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda TEKNOFEST 2022 Samsun’da Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projesi Yarışması alanında “İklim Kutusunun Öğrencilerin İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Üzerine Etkisi” projeleri ile Türkiye Birinciliği elde eden Çorum BİLSEM öğrencisi Cihad Can Özbaydemir ve danışman öğretmen Mehmet Fidan’ı kutlayarak başarılarının devamı dilendi.



(Volkan SINAYUÇ)

