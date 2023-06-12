TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Sergisi, 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, biyoloji alanında Türkiye birinciliği elde etti.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Mert Dalgıç ve Mustafa Arslan’ın danışman öğretmeni Mehmet Fidan rehberliğinde hazırladıkları “meyve sinekleri ile biyomimetik mücadele” projesi, 14.883 proje arasından jüri değerlendirmesi sonucu birincilik ödülünü almaya hak kazandı.