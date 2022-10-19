Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile ilçe ve belde belediye başkanlarından oluşan heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, önceki desteklere ilaveten Tarihi Kent Meydanı Kamulaştırmaları için 20 milyon lira, Çöplü Arastası Restorasyonu için 5 milyon lira, Spor Temalı Millet Bahçesi Yeraltı Otoparkı için 20 milyon lira ile 1 greyder ve 1 evsel katı atık toplama aracı alındığını bildirdi.

Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek bu güne kadar Çorum’umuza verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çorum’umuzu hak ettiği hizmetlerle buluşturuyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

