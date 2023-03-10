Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri görülmeye başladı. Çorum’da da kurak geçen kış dönemi su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir yaptığı açıklamada, suyun bilinçli kullanılması ve tasarruf yapılması konusunda çağrıda bulundu.

“BEKLENEN DÜZEYDE YAĞIŞ OLMADI”

Ülkemizde mevsimsel yağışların azalması sonucunda ilimizde de su kaynakların yeterince beslenemediğini dile getiren Zahir, “Kış mevsiminde, tüm ülkede olduğu gibi Çorum’da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız” dedi.

“BARAJLARDA 41 MİLYON M3 SU VAR”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum’a içme suyu sağlayan Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarının doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi verdi. Şu anda, Koçhisar Barajı’nda %27, Yenihayat Barajı’nda %30, Hatap Barajı’nda ise %19 doluluk oranına sahip olduğunu belirten Zahir, bu üç barajdaki toplam su hacminin 41 milyon m3 olduğunu açıkladı. Zahir, Hatap ve Koçhisar barajlarının içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada da kullanıldığını da hatırlattı.

“YILLIK SU TÜKETİMİMİZ 20 MİLYON M3”

Şehrimizde kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasını öngörmediklerini ancak uzun vadeli olarak tedbirli olunması gerektiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Zahir, sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemine vurgu yaptı. Çorum’un yıllık su tüketiminin yaklaşık 20 milyon m3 olduğunu söyleyen Zahir, bu yıl için su sıkıntısı olmadığını ancak kuraklığın devam etmesi halinde su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekti.

Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı olumsuzlukların ilimizde yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Çorum Belediyesi olarak kayıp kaçakları önlemek için çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Bir damla suyumuzu dahi israf etmemek için hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da su tasarrufu konusunda maksimum özeni göstermelerini bekliyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)