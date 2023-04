Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın şehitlerin isimlerinin parklara verilmesi konusundaki hassasiyeti şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerinin sergilenmesi, Çorum Şehitliği'nin yeniden düzenlemesi, İstiklal Şehitleri Abidesi ve Meçhul Asker Geçici Şehitliği'nin yenilenmesi gibi çalışmalarla şehitlere karşı hassasiyetini ortaya koyan Çorum Belediyesi, parklara da şehitlerimizin isimlerini vererek şehit ailelerini onurlandırıyor. Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında 4 parka daha şehitlerin isimleri verildi. Alınan kararla, Buharaevler Mahallesi Özel Hastane yanındaki parka Şehit Akif Kapaklı, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'deki parka Şehit Polis Memuru Erdal Öztaş, Mimar Sinan Mahallesi 18. Sokak'taki parka Şehit İsmail Yavuz, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı bölgesinde Güldane Hatun Cami yanında bunan parka ise Şehit Sedat Düzgün'ün ismi verildi. Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Mert “Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması bizleri çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. Gece gündüz her zaman kendisine ulaşarak taleplerimizi iletebiliyoruz. Her zaman yanımızda olduğu ve bizlere gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Başkanımız her zaman yanımızda oldu"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz de, şehitleri unutmadığı ve unutturmadığı için Çorum Belediyesine teşekkür ederek, “Belediye Başkanımızın göreve seçilmesiyle başlayan bu hareket, yaklaşık 16 parkta şehit isimlerinin boy göstermesiyle devam ediyor. Belediye Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Şehitlerle ilgili hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Her yerde şehitlerimizin isimlerini görmek bizleri onurlandırıyor. Şehitliğimizin hatırlarının yaşatıldığı müzemiz, şehitliğimiz ve parklara verilen isimler bizleri son derece mutlu ediyor. Şehitlerimize karşı hassasiyetinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.