Çorum Belediyesi, sel felaketinin ardından Şanlıurfa’ya araç ve personel desteği verdi. Kısa sürede Şanlıurfa’ya ulaşan ekipler, vidanjör ile çalışmalara destek veriyor. Kentin birçok noktasında rögar temizliği ve su tahliyesi gerçekleştiren Çorum Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz çalışmalara destek veriyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Kahramanmaraş depremlerinin ardından geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Çorum Belediyesi olarak afetin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimizi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdik. Günlerdir yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Afette yaşamının yitiren tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın” dedi.