Gençlik Merkezleri’nde 10 bin öğrenciye eğitim veren Çorum Belediyesi, sanatsal eğitimlere de önem veriyor. Sanatsal eğitimlerde kullanılmak üzere gençlik merkezlerine yeni enstrüman aletleri kazandırılıyor.

İkbal Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gençlerimizin akademik ve yetenek eğitimlerinin yanı sıra alacakları sanatsal eğitimleri de daha kaliteli hale getirebilmek için ihtiyaçları olan gitar, keman, kısa ve uzun sap bağlama ile taşınabilir piyano gibi müzik aletlerini merkezimize kazandırdık” dedi. (Haber Merkezi)