Çorum Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısında Yalova Tavşanlı Belde Belediyesi’ne otobüs hibe edilmesine karar verilmişti. Tavşanlı Belde Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tunçer, beraberindeki heyetle Çorum’a geldi. Tunçer otobüsün anahtarını Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’den teslim aldı.

“Ağabeyliğin bir gereği de kardeşinin yanında olmaktır” diyen Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Belediyemizin envanterinde bulunan Otokar marka 27+1 yolcu kapasiteli otobüsümüzü belediye meclisimizin aldığı karar gereği Yalova Tavşanlı Belde Belediyemize hibe ettik. Tüm tavşanlı halkına selamlarımızı iletiyoruz. Tavşanlı Beldesi’ne hayırlı olsun” dedi.