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Gençlerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam eden Çorum Belediyesi, kente gelen Hitit Üniversitesi öğrencilerine de hoş geldin jesti yapıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan yeni akademik yıl için öğrencilere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunacaklarını açıkladı.

Yeni bir eğitim yılına başlarken, öğrencilerin toplu ulaşım konusundaki sıkıntılarına çözüm oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Aşgın, 1 Ekim Pazar günü de toplu ulaşım kartlarının basım ve dolum yerlerinin de açık olacağını duyurdu. Başkan Aşgın, gençlerin başarılı bir akademik yıl geçirmelerini dileyerek “Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın merkezi Çorum’a ve Hitit Üniversitemize hoş geldiniz” dedi.