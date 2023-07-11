Türkiye son günlerde sel felaketleriyle mücadele ederken, Çorum Belediyesi de tüm imkanlarını afet bölgeleri için seferber etmeye devam ediyor. Belediye, deprem bölgesine yaptığı destekleri sürdürürken şimdi de sel felaketinin yaşandığı Bartın için teyakkuza geçti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla, Bartın’da yaşanan sel felaketine destek için 3 adet kamyon ve 1 adet ekskavatör ile 4 personel afet bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız.” dedi.