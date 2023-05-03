“Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İlaçlama personeline yönelik gerçekleşen eğitimde, biyosidal ürünlerin doğru kullanımı, güvenliği ve çevre üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Ayrıca, uygulama öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Halk sağlığını ilgilendiren bu tür eğitimlere büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel eğitimin amacının personelin iş güvenliği ve çevre sağlığına uygun şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu belirtti. Tuncel, "Personelimiz, artık biyosidal ürünleri daha bilinçli kullanacak ve çevre dostu bir yaklaşımla çalışacak. Bu sayede, hem personelimizin sağlığı korunacak hem de çevremiz daha temiz ve sağlıklı hale gelecek." dedi.

Eğitimde biyosidal yönetmeliği, biyosidal yöntemleri ve zararlı mücadele yöntemleri, etiket-ilaç uygulama şekli ve dozları, ilkyardım eğitim ve kişisel koruyucu donanımları ve biyosidal ilaçlamada kullanılan ürünler konuları anlatılacak. Üç gün sürecek eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı’ sertifikası verilecek. (Haber Merkezi)