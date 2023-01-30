Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen evde temizlik hizmetinden son 4 yıl içerisinde binlerce kişi faydalandı. Şu anda da 174 hanede yaşayan 230 kişiye evde temizlik hizmeti verilmeye devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden ekipler, camları siliyor, yerleri süpürüyor, toz alıyor, tuvaletten banyoya kadar evin her noktasını pırıl pırıl yapıyor. Çorum Belediyesi’nin gönlüne dokunan çalışmaları yaşlı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Evde temizlik hizmetinden dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar bol bol dua ediyor.

'Halka hizmet Hakk’a hizmettir' anlayışıyla yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gittiğimiz her evde vatandaşlarımızın dualarını alıyor, işimizi aşkla yapıyoruz. Bizim amacımız Hakk’ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Hamdolsun 4 yıldır güzel işler yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Kimin neye ihtiyacı varsa, kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı sonuna kadar açıktır” dedi.

Evde temizlik hizmetinden, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar faydalanıyor. Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan başvuru neticesinde şartları uygun olan kişilere evde temizlik hizmeti sunuluyor.