Çorum Belediyesi, teknolojik yenilikleri takip ederek dijital ortamda sunduğu hizmetleri güncelledi. Kullanıcılar, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından yazılımı yapılan “www.corum.bel.tr” web sitesi online işlemlere ve birçok bilgiye çok daha kolay erişim sağlayabilecek. Görsel zenginliği artırılan web sitesinin ana ekranında Çorum’un simgesi hâline gelen tarihi ve turistik mekânların görüntülerine de yer verildi.

Çorum Belediyesi’nin kurumsal web sitesinde yer alan haber, projeler, etkinlikler, sosyal hizmetler, belediye rehberi ile online işlemler başta olmak üzere meclis kararları, stratejik plan, performans planı, ihale ilanları, ihale sonuçları gibi şeffaf belediyecilik yönünden de birçok bilgiye erişim sağlanıyor. Vatandaşlar, Çorum Belediyesi’nin web sitesinden vergi ve harçlarla ilgili borç bilgilerine erişip online ödeme yapabiliyor.

Belediye’nin web sitesinde yapılan yeniliklerle ilgili birim müdürleri ve ilgili birim personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Müdürü Ömer Maz’ın sunum yaptığı toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ve Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir de katıldı. (Haber Merkezi)