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Çorum Belediyesi açtığı kurslarla ekonomiye katkı sağlıyor, istihdama kapı açıyor. “Yeteneğini keşfet, başarını taçlandır” sloganıyla moda tasarım ve el sanatları ihtisas atölyesi kuruluyor. Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nde açılacak atölyede, kursiyerlere kalıp hazırlama ve model geliştirme, dikiş teknikleri, moda tasarım ve stilistlik uygulamaları eğitimleri verilecek.

Moda tasarım ve el sanatları ihtisas atölyesi eğitimleri için 12 Eylül’de başlayan başvurular 18 Eylül’de sona eriyor. Adaylar, başvuruların ardından 19 Eylül’de sınava tabi tutulacaklar. Sınavı başarıyla tamamlayanlardan 30 kişi kurslara katılma hakkı elde edecek. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilecek kurslar 8 ay sürecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler ustalık belgesi alarak usta öğretici olmaya hak kazanacaklar.