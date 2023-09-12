Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyeti, Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti. Çorumlu Kıbrıs gazilerinin de yer aldığı heyet, KKTC’de bir dizi ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında, AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri ile Çorumlu Kıbrıs Gazilerinden oluşan heyet, kardeşlik protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyeti, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek tarafından Kapalı Maraş bölgesinde karşılandı. Heyet ilk olarak Belediye Başkanı Bülent Bebek’in ev sahipliğinde Kapalı Maraş’ı gezdi. Çorum heyeti, 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı sırasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin anısına yapılan Boğaz Şehitliği’ni de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyeti, KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu da ziyaret etti. Başkan Aşgın büyükelçilik ziyareti sırasında eski başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile buluştu.