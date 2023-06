Ramazan ayına sayılı günler kala Çorum Belediyesi yeni hizmet binası arkasındaki otopark alanında iftar çadırı kurulması için çalışma başlattı. Çorumlu hayırseverlerin de destekleriyle Ramazan ayı süresince iftar çadırında her gün iftar yemeği verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iftar çadırının bu yıl da Çorum halkına hizmet vereceğini söyledi. Başkan Aşgın, "Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluşa vesile olur diye müjdelenen ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran mübarek ayın kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Belediye yeni hizmet binası arkasındaki alana kurulacak iftar çadırının Ramazan ayında hazır hale geleceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Ramazan ayının bereketini, hemşerilerimizle birlikte paylaşmak ve şehrimize yansıtmak istiyoruz. İftar çadırında hayırsever hemşerilerimizin de desteğiyle her gün bin kişiye yemek ikramımız olacak. Şimdiden katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan aynı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çorum Belediyesi, ayrıca deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde de iftar çadırı kuracak. Deprem bölgesinde yardımlarını sürdüren Çorum Belediyesi, ramazan ayın da afetzedelerin yanında olacak. Afşin’deki iftar çadırında Ramazan da ayı boyunca her gün bin kişiye iftar ve sahur yemeği verilecek.