Enerji potansiyelini sürekli artıran Çorum Belediyesi doğal kaynakları enerjiye dönüştürüyor. Güneş enerji santralinin ilki Eskice Köy’deki pompa istasyonuna kuruluyor. Güneş panellerinin montajı tamamlanan tesiste tesisat çalışmaları devam ediyor. Çorum Belediyesi burada 500 kilowatt/saat elektik enerjisi üretilecek.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden Çorum Belediyesi, Biyokütle Tesisi, Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali ile harcadığı elektriğin önemli bir bölümünü karşılamış oluyor.

(Haber Merkezi)

