Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ihaleye iki firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 11 milyon 518 bin 459 lira olarak açıklanan ihalede ilk olarak firmaların evrakları ve teklifleri kontrol edildi. Buna göre Yıldız Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi 11 milyon 147 bin TL teklif verirken; diğer firmanın evrak eksikliği nedeni ile teklifi geçersiz sayıldı.

İhale sonucu yapılacak incelemenin ardından resmi yazıyla firmalara bildirilecek.

(Haber Merkezi)

