Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a arama kurtarma ekipleri, mobil ikram aracı ve yardım malzemelerinin gönderildiğini açıkladı. Başkan Aşgın, “Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatlarımızı vererek hazırlıklarımızı çok kısa bir süre içerisinde hamdolsun tamamladık. Çorum Belediyesi olarak İtfaiye Müdürlüğümüzden 9 personelimizi tüm donanımlara sahip 2 aracımız ve ilk müdahale ekipmanlarıyla birlikte Adıyaman’a gönderdik. Arama kurtarma ekibimizin ardından da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden 6 personelimizi mobil ikram ve gıda paketi dağıtacak aracımızla birlikte bölgeye hareket etti. Ayrıca enkaz ve kurtarma çalışmaları için 1 mobil vinç, 1 kepçe ve 1 tır ile birlikte 6 personelimiz deprem bölgesine gönderildi. Çorum Belediyesi olarak toplamda 21 personelimiz ve 7 aracımızla bölgeye intikal ediyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle büyük afetlerle bizi imtihan etmesin.” dedi.



