Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında gerçekleştirdiği inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi, atık pillerin yönetimi, bitkisel atık yağların yönetimi, elektronik atıkların yönetimi, katı atıkların ve tıbbi atıkların bertarafı, vektörel mücadele yönetimi, cadde-sokak temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri gibi birçok faaliyetle çevreyi ve doğayı korumak için önemli çalışmalara imza attı.

İNŞAAT ATIKLARI ARTIK ÇEVREYİ KİRLETMİYOR

Çorum Belediyesi’nin çevre çalışmaları kapsamında uygulamaya koyduğu İnşaat Atıkları Toplama Merkezi ile inşaat atıkları sorun olmaktan çıktı. İnşaat ve yıkıntı atıkları oluşması durumunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün aranması halinde bu atıklar adresinden alınıyor. Belediye ekipleri, son 4 yılda tesis, ev, iş yeri ve boş arsa, dere-yol kenarlarından toplam 6 bin 942 ton inşaat yıkıntı atığını toplayarak çevreye zarar vermesini önledi.

2.736 TON TIBBİ ATIK BERTARAF EDİLDİ

Çorum Belediyesi ekipleri tıbbi atıkların bertarafı için de çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanarak, sterilizasyon işlemiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getiriliyor. Çorum’da 2019 yılında 608.408 kg, 2020 yılında 759.508 kg, 2021 yılında 727.904 kg, 2022 yılında ise 639.837 kg tıbbi atık toplanarak bertarafı yapıldı. Böylece son 4 yılda, 2 bin 736 ton tıbbı atığın çevreye zarar vermesi önlenmiş oldu.

GERİ DÖNÜŞÜMLE EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR

Çorum Belediyesi tekstil atıkları, bitkisel atık yağ toplama alanları ve atık pil kutularıyla da hem çevreyi koruyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor. 2019 yılından bu yana 220 bin kilogram bitkisel atık yağ ve 7 bin 300 kilogram atık pil toplanarak çevreye zarar vermesi önlendi. Ayrıca, elektrikli ve elektronik eşyaların da geri dönüşümü sağlanıyor. Buhara Kültür Merkezi, Kadeş Barış Meydanı, Kentli Servisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne getirilen atıklar yetkilendirilmiş kuruluşlara iletilmek üzere teslim alınıyor. Bu kapsamda son 4 yılda 8 bin 200 kilogram elektronik atık ekonomiye kazandırıldı. Şehrimizin farklı bölgelerine yerleştirilen 150 adet tekstil kumbarası ile kullanılmayan giysiler niteliklerine göre ayrıştırılarak tekrardan ekonomiye kazandırıyor. 2022 yılı Nisan ayının ortasında hizmet vermeye başlayan proje kapsamında 157 bin 710 kilogram atık tekstil toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

HEDEF, “SIFIR ATIK”

Çorum Belediyesi’nin sıfır atık çalışmaları kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla oluşturduğu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde evlerden kaynaklı 13 farklı atık toplanıyor. Kağıt, plastik, metal, camlar, ahşap, tekstil, elektronik, pil, floresan ve civa içeren atıklar, ilaç, bitkisel atık yağ ve ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri atık merkezine kabul ediliyor. Lisanslı firmalara ulaştırılan bu atıklar geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.

ÖĞRENCİLERE “SIFIR ATIK” EĞİTİMİ VERİLİYOR

'Sıfır atık' hedefine ulaşabilmek amacıyla 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ aynı zamanda eğitim merkezi haline geldi. İnsanların geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine önem veriliyor. 2022 yılında 1.784 kişi 1. Sınıf Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuklara temiz çevre bilincini kazandırmak için okullarda çevre saati programları düzenlenerek sıfır atık eğitimleri veriliyor. Her yıl binlerce öğrenci bu eğitimlere katılarak doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, 2022 yılında gerçekleştirilen 45 eğitim programında 5 bin 805 kişiye iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Çorum Belediyesi Çevreci Kadeş Çevreci Kardeş Kulübü tarafından yürütülen geri dönüşüm atölyelerinde ise öğrencilerle birlikte atık malzemeden farklı ürünler yapılıyor.