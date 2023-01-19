Yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketlerde Çorum Belediyesi’nin en güvenilir kurum olarak görüldüğünü açıklayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin, mali disiplin, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve iş yapma bakımından da Türkiye’de birinci sırada yer aldığını belirtti. Aşgın “Çorum Belediyesi, bir yıldız gibi parlıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yaptıkları gayretli çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şu an Çorum Belediyesi tüm Türkiye'de birinci sıradadır. Belediye başkanları toplantısında da Türkiye'de en iyi durumda olan Belediyelerden birisi olduğumuzu görüyorum. Çorum Belediyesi bir yıldız gibi parlıyor. Tüm birimlerimizin başarılarını gururla konuşuyoruz. Bu anlamda ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, yürüyüşünüz daim olsun.” dedi.



“ÇORUM'DA EN GÜVENİLİR KURUM ÇORUM BELEDİYESİ”

Çorum Belediyesi’nin mali disiplini bakımdan da Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın “Objektif, hesap verilebilirlik, iş yapma bakımından da Türkiye’de ilk sırada Çorum Belediyesi var. Yapılan tüm anketlerde Çorum'da en güvenilir kurum Çorum Belediyesi olarak çıkmaktadır. Geçtiğimiz süre içerisinde Çorum Belediyesi bütün kurumlar içerisinde dürüstlük, ahlak, erdem ve mali yapı konularının tamamında en güvenilir kurum haline gelmiştir.” dedi.



