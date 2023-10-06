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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek bazı kararlar alınırken, toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen heyet de katıldı.

Çorum Belediyesi’nin kardeş şehri olan KKTC’nin Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyet dün Çorum’a geldi. Heyet Çorum Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısına katılarak bir sunum yaptı.

Belediye Meclis toplantısında da bazı imar maddelerinin dışında trampa yapılması, boş kadro ihdası, Dodurga Belediyesi ile Ortak Hizmet Projesi, KKTC Beyarmudu Belediyesi’ne Çöp Toplama aracı, Filistin Qalqilia Belediyesi’ne ise Süpürge Aracı hibe edilmesi; Herkes Yapamaz - 3 filmi ile ilgili 1 milyon TL ödenek ayrılması gibi konular görüşülerek karar alındı.

Gazetemiz yayına hazırlandığı saatlerde toplantının halen devam ediyor olması sebebi ile Belediye Meclisi Toplantısı ile ilgili ayrıntılı haberleri 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ÇORUM HABER’de bulabilirsiniz.