Çorum Belediye Meclisi’nin 8 Kasım’da yapılan toplantısında 2025 yılı bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 2025 yılı bütçesi görüşülerek oylandı.

Bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2025 yılı bütçesinde gelirlerin 5 milyar 117 milyon TL, giderlerin 5 milyar 617 milyon TL, finansmanın ise 500 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Çöplü, gider bütçesinin yüzde 51’ine denk gelen 2 milyar 865 milyon 413 bin liranın mal ve hizmet alımı giderlerine ayrıldığını ifade ederken, 511 milyon 954 bin liranın personel giderlerine, 277 milyon liranın yedek ödeneklere, 261 milyon 24 bin liranın cari transferlere, 180 milyon liranın sermaye transferlerine, 44 milyon 297 bin liranın faiz giderlerine, 51 milyon 811 bin liranın SGK ödemelerine, 1 milyar 425 milyon 501 bin liranın sermaye giderlerine ayrıldığını bildirdi.

Gelir bütçesinde ise vergi gelirlerinden 169 milyon 263 bin lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 771 milyon 692 bin, bağış yardım ve özel gelirlerden 142 milyon 800 bin, diğer gelirlerde 2 milyar 783 milyon 678 bir, sermaye gelirlerinden ise 1 milyar 250 milyon lira gelir beklendiği belirtildi.

GÖKGÖZ TEŞEKKÜR ETTİ

Çöplü’nün konuşmasının ardından söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olması nedeniyle bütçenin tasarı ve tasnifine ilişkin görüşmelerin bir kısmına katıldığını belirterek, “Başkan yardımcılarımız ve bağlı birim müdürlerimizin, belediyemizin imkân ve kaynaklarını kullanma konusunda ne kadar titiz davrandıklarına, bunun yanında da kentimiz yararına iş yapma kaygısıyla ve kamu menfaati esasıyla hareket ettiklerine, yani aşkla çalıştıklarına bizzat şahit oldum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalem kalem Meclis üyelerinin oyuna sunulan 2025 bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.