ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Çepni Mahallesi, 4278 ada, 2 parselde bulunan, imar planında Kamyon Garajı işaretli, 200 adet kamyon kapasiteli, Kamyon-Tır garajı içindeki aşağıda nitelikli belirtilen işyerleri;

S.NO İÇ KAPI NO NİTELİĞİ 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) 1 2 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 2 3 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 3 4 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 4 5 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 5 6 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 6 7 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 7 8 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 8 9 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 9 10 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 10 11 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 11 12 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 12 13 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 13 14 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 14 15 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 15 16 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 16 17 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 17 18 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 18 19 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 19 20 NAKLİYE OFİSİ 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 20 21/1 KAHVEHANE 250.000,00 TL+KDV 75.000,00 TL 21 21/2 LOKANTA 200.000,00 TL+KDV 60.000,00 TL 22 21/3-3A BAKKAL-BÜFE 150.000,00 TL+KDV 45.000,00 TL 23 22 KUAFÖR 100.000,00 TL+KDV 30.000,00 TL

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 5 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 04.12.2024 Çarşamba günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni ikametgâh belgesi, C- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminatlarını ödendiğine dair makbuz, F- Sabıka Kaydı (Gerçek kişiler için), Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış iyi hal kağıtları (Sabıkasızlık Belgesi) (Şirket) G- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- Kiraya verilecek olan bakkal-büfe, lokanta, kahvehane, kuaför nitelikli iş yerinin oda kayıt belgelerini ihale öncesi ihale komisyonuna sunmaları şarttır. M- İhalenin yapılacağı saatten önce, İhaleye katılacakların; yukarıda istenen belgeler ile yapılacak işin gereği yetki belgesi olan; Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden onaylı H1, H2 veya TİO belgelerini eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.