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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, lige verilen milli arada, dün Süper Lig ekibi Sivasspor’la hazırlık maçında karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Eren Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesislerinde oynanan maçta, Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, ilk on birde; Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Adem Doğan, Zargo Toure, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Murat Yıldırım, Thomas Verheidt, Ferhat Yazgan ve Ahmet İlhan Özek’e görev verirken, Sivasspor’da ise Teknik Direktör Servet Çetin sahaya; Erhan Erentürk, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Achilleas Poungouras, Ziya Erdal, Kader Keita, Hakan Arslan, Roman Kvet, Mert Dursun, Modou Barrow, Arda Karaca’dan oluşan bir on bir sürdü.

Kayseri bölgesi bölgesel hakemi Cem Eray Eşmekaya’nın yönettiği maçın genelinde, iki takım da zaman zaman gole yaklaşırken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değiştirirken, devreye iyi başlayan Ahlatcı Çorum FK, 50.dakikada Eren Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Sivasspor, 67.dakikada Arda Karaca ile beraberliği sağlarken, 90.dakikada da Charilaos Charisis’in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çorum FK’da, kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın kafasına aldığı darbe ile kısa süreli bir sakatlık yaşadığı ve oyundan çıktığı, durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Çorum FK’nın, umut verici bir futbol ortaya koyduğu belirtildi.