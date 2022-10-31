Çorum Barosu genel kurulanda mevcut başkan Av. Turan Kalıpçı 237 oy alarak yeniden başkanlığa seçilmiş, Av. Özer Akpınar ise 181 oyda kalmıştı. Kongre sonucunda Baro Yönetim Kurulu da Av. Filiz Gözübüyüklü, Av. Avni Zafer Yamaner, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Ayşe Çifçi, Av. Bekir Çetin, Av. Tuğrul Damar, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Av. Feyza Dugan, Av. Abdulbaki Kartancı ve Av. Özge Kayar Bilir’den oluşmuştu.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı başkanlığındaki toplantıda ise görev bölümü gerçekleştirildi. Buna göre Baro Başkan Yardımcılığı’na Av. Tuğrul Damar, Genel Sekreterliğe Av. Bekir Çetin, Saymanlığa Av. Avni Zafer Yamaner getirilirken, Av. Filiz Gözübüyüklü, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Ayşe Çifçi, Av. Gamze Gizem Burhanoğlu, Av. Feyza Dugan, Av. Abdulbaki Kartancı ile Av. Özge Kaya Bilir de çeşitli komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

Turan Kalıpçı; “Seçim sürecinde seçilmemiz halinde ülkemiz için, Çorum Barosu için, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çalışacağımızın sözünü verdik. Sözümüzü tutmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

