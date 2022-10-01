1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 82 ve ek 3. maddesi gereğince Baro Yönetim Kurulu aldığı kararla Çorum Barosu olağan genel kurulunun bugün saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda başlayacağı ve başkanlık ve organ seçimlerinin ise yarın saat 09.00-17.00 saatlerinde yine Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 Ekim 2022 günü saat 10.00’da Çorum Barosu Hizmet Binası’nda başlayacak kongrede başkanlık ve organ seçimleri de 9 Ekim 2022 Pazar günü 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Çorum Barosu’nda mevcut başkan Av. Turan Kalıpçı ile Av. Özer Akpınar’ın ekibi yarışacak.

(Volkan SINAYUÇ)

