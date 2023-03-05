Çorum Barosu’na kayıtlı gönüllü avukatlar Türkiye Barolar Birliği (TBB) Afet Koordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında 4 günlük süreyle Hatay’daki çalışmalara katıldı.

Koordinasyon merkezinde görev yaparak, görev esnasında savcılığın delil tespit işlemlerine refakat, vatandaşlara hukuki destek ve meslektaşlar ile vatandaşlara yardım malzemelerinin temin ve dağıtılmasına ilişkin çalışmalar yapan Çorumlu avukatlar Hatay’ın ve Hatay Barosu’nun yeniden ayağa kalkması için gönüllü olarak yardım çalışmalarında görev aldı.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yardım çalışmalarında görev alan meslektaşlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

