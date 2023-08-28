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Çorum Barajı mesire alanının doğal güzelliğini korumak üzere çalışma başlatan Çorum Belediyesi, bölgeyi vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçireceği bir alana çevirdi. Çorum Belediyesi tarafından yenilenen mesire alanı, ağaçlandırması, kamelyaları, çere düzenlemesi ve aktivite alanlarıyla Çorum’a yakışır hale geldi.

Çorum Belediyesi'nin özverili çalışmaları sonucunda yenilenen Çorum Barajı mesire alanı, doğa severler ve piknik tutkunları için popüler bir buluşma noktası haline geldi. Barajın muhteşem manzarası eşliğinde piknik yapan vatandaşlar hoş vakit geçiriyor.

Çorum Barajı mesire alanı, yenilenen çevre düzenlemesiyle göz dolduruyor. Piknikçiler, yeşilin ve mavinin kucaklaştığı bu özel mekânda, sevdikleriyle birlikte keyifli anlar geçirme fırsatı buluyor. Piknik yapıp doğanın tadını çıkaran aileler, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çorum Barajı mesire alanının hafta sonları piknik yapmak için tercih edilen mekânlardan biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çevre düzenlemesi, oturma gurupları, kamelyalar ve barbekü yerleriyle burayı vatandaşlarımızın piknik yapıp dinlenmek için rahatlıkla kullanabilecekleri bir mesire alanı haline getirdik.” dedi.