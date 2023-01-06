Toplantıya Çorum’dan da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi.

Konuşmasında dünya ve ülkemizin gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına 2023 seçimlerine yönelik mesajlarda vermeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm milletin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023’ün, hayırlara vesile olmasını temenni etti. Kuruluşlarının 21,5 yılını ve iktidara gelişlerinin 20 yılını geride bıraktıkları şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğinde olduklarını belirten Erdoğan, AK Parti’nin, resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmadığının, milletin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirdiğini, bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini AK Parti’nin üye sayısında görmenin mümkün olduğunu ve 2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdiklerini kaydetti.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Aşgın da toplantı ile ilgili paylaşımında Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yaptıklarını vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

