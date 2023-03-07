Çorum Belediyesi Strateji Müdürlüğü’nün ilgili yazısını Belediye Meclisi gündemine taşıyan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tüm kurumlarıyla, STK’larıyla ve siyasi partileriyle depremin olduğu ilk andan şu ana kadar güzel bir sınav verdiğini belirterek, “Yapılan yardımlarla başta Afşin olmak üzer deprem bölgesinde yaraları sarılıyor. Dün Afşin’deydik, Belediye Meclisi toplantısına katıldık. Orada ilk karar Çorum ile kardeş şehir olma kararıydı ve bu kararı aldılar. Afşin’in en bükük caddesine de Çorum Caddesi adı verildi. Bundan sonra Afşin’le Çorum arasında muazzam bir gönül köprüsü kuruldu. Afşinliler, Çorum denilince peşine hemen kahraman Çorum diyorlar. Resmi olarak da kardeş olalım istedik” dedi.

Çorum’un Afşin’le kardeş şehir olmasına ilişkin gündem maddesinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından söz alan Aşgın, “Gönüldeki kardeşliğimiz resmi olarak da tescillendi” dedi.



(Nurdan AKBAŞ)