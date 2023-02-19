Yardımların koordinasyonu için her gün toplantı yaptıklarını anlatan Hakan Kubalı, Rehberlik Araştırma Merkezi’nde, depremzede çocuklara psiko-sosyal destek verilmesi için toplantı yapıldığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 1991 afetzede ile görüştüğünü, 21 aileye ekonomik destek çalışmasının başlatıldığını, 107 kişinin de Sosyal Yardımlaşma’ya yönlendirildiğini, 2 hafta içinde tüm afetzedelerle görüşülmüş olacağını söyledi.

Afet Koordinasyon Kurulu Başkanı Kubalı, Hayır Çarşısı’nın, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye ve Kızılay işbirliğiyle faaliyet gösterdiğini ifade ederek, ayrıca şu bilgileri verdi:

“Gıda konusunda Valilik, giysi konusunda ise Kızılay takviye ediyor. Kamu misafirhaneleri ve KYK yurtlarında kalan kişiler ve ailelerle ilgili düzenli bilgi alıyoruz.Gençlik ve Spor Müdürlüğü elemanları da çocuklara ve gençlere destek veriyor. Ayrıca gelen her afetzedeyi AFAD’a kaydettiriyoruz. 44 afetzedemizin Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanemizde ve ilçe hastanelerinde muayene ve tedavilerini sağladık. Çorum’un misafiri afetzedelerimizin rahatını, huzurunu temin için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Afetzedeler için sadece KYK Hitit Yurdu’nun açıldığını, Çorum’a atanmış, ya da geçici süre için gelecek öğretmenler için Öğretmenevi’nde kontenjan ayırıldığını açıklayan Hakan Kubalı, kamu misafirhanelerinde ve yurtlarda kalan depremzedelere yemek verildiğini, ayrıca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

(Haber Merkezi)

