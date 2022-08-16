Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum mitingine değinerek, teşkilata övgüler yağdırdı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen 156. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ve ilimizde yapılan mitingi değerlendirdi.

İstişare ve değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmasında miting alanında 6’lı masa için hazırlanan afişten bahsettiğini belirten Ahlatcı, miting meydanındaki aşırı kalabalık ve hazırlanan afişlerle Türkiye gündemine oturduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanının Çorum’da yapılan mitingden övgü ile bahsetmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da 50 bin kişinin katılımı ile bir miting gerçekleştirerek bir ilke imza atıldığını söylemesinin kendileri için onur verici olduğunu ifade etti.

AK Parti Çorum Teşkilatının çok güçlü olduğunu ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz mitingimiz aşırı kalabalık ile bir şölene dönüştü. Yaklaşık 50 bine yakın insan mitingimize katılarak Cumhurbaşkanımıza sevgi ve desteklerini gösterdiler. Sıcak hava koşullarına rağmen mitingimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum teşkilatının her zaman hazır ve dimdik ayakta olduğunun altını çizen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Teşkilatlarımız harıl harıl çalıştı. Hepsinin gayretlerine şahidim. Şehrimizin en uç ilçesinden en merkez ilçesine kadar katılım harikaydı. Milletvekillerimize, İl Belediye Başkanımıza, Merkez İlçe Başkanımıza, İl Kadın ve İl Gençlik Kolları Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Belediye Başkan Yardımcılarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek harika bir organizasyona imza attık. Mitingimize ve açılış programına katılan binlerce vatandaşımız bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi ki ülkemizin umudu lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya yaşanan ekonomik koşullara rağmen tek çözüm adresinin Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu Çorum Kadeş Meydanındaki kalabalık bir kez daha göstermiş oldu. Aynı şekilde bu teşkilatlarımızın 2023'e ne kadar hazır olduğunu ortaya koydu” diye konuştu.

Toplantıya Yusuf Ahlatcı’nı yanısıra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de katıldı. (Haber Merkezi)

