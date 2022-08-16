Milletvekili Başer’in bu açıklamasının üzerine Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin de, “Buradan Yozgat Milletvekilini eleştirmek istemiyorum. Yozgat’a bölgesel bir havaalanı yapılmış ve havaalanını Çorumluların da kullanmasını isteyen bir milletvekili var. Bu çağrıyı en doğal hakları olarak görüyorum. Havaalanı Yozgatlılara hayırlı olsun. Ben buradan bizim Çorumlu milletvekillerini eleştireceğim. Çünkü yıllardır Çorum’un hak ettiği havaalanını yatırımını bir türlü şehrimize kazandıramadılar” dedi.

20 yıllık AKP iktidarında yüzde 60’ın üzerinde verdiği oy desteğiyle her seçimde 3-4 milletvekili çıkaran Çorum halkına da bir siteminin olduğunu kaydeden Muhammed Taha Derin, “Daha ne kadar destekleyeceksiniz. 20 yıldır sizlere doğru düzgün hizmet getiremediler. Önümüzde 2023 seçimleri var. Gelin bir kez cezalandırın. Bakın o zaman Çorum’un hak ettiği yatırımlar nasıl geliyor görün o zaman” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadeş Barış Meydanı’nda yaptığı mitingi de değerlendiren Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Erdoğan’ın Çorum halkıya buluşması öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da Çorumluların hızlı tren ve havaalanı tezahüratlarını duymamazlıktan geldiğini ifade etti.

Karaismailoğlu konuşurken, mitinge katılanların hep bir ağızdan “Hızlı tren ve havaalanı istiyoruz” sloganı attıklarını ancak Bakan Karaismailoğlu’nun bu sloganlara sadece gülümsediğini vurgulayan Derin, “2023 seçimlerinde Çorumlular olarak biz de sizlere gülümseyeceğiz hiç merak etmeyin. Çorum’un hak ettiği tüm yatırımları Gelecek Partisi iktidarında biz getireceğiz bundan da şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

