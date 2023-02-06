Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen ve çok sayıda insanımızın hayatını kaybetmesine bir o kadarının da yaralanmasına neden olan 7.4 şiddetindeki depremin ardından ilde görevli ambulansların bir kısmının deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada ambulans sayısının az olması nedeniyle hafif rahatsızlığı ve hastaneye gidebilecek durumda olanların kendi imkanları ile hastaneye ulaşmaları 112 acil çağrı merkezini meşgul etmemeleri istendi.

