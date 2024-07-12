İLAN

ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1902 Esas

KARAR NO : 2024/285

Davacı REMZİ ŞAH tarafından davalılar ilknur AKSOY DEMİRPENÇE, Nizamettin AKSOY, ( ( Altınkum Mah. 29. Sk. No:2/5 Didim/ AYDIN ) Nurdan AKSOY, ( Altınkum Mah. 29. Sk. No:2/5 Didim/ AYDIN ) Sedanur MAHİRE AKSOY, Çorum Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 14/02/2024 tarih, 2022/1902 esas, 2024/285 sayılı kararı ile,

Davanın KABULÜ ile;

Dava konusu Çorum ili Merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 3756 ada 2 parsel sayılı taşınmazın taraflar arasındaki ORTAKLIĞININ UMUMA AÇIK, AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Dava konusu taşınmazın tapudaki şerhleri ve tüm hakları ile yükümlü olarak satılmasına,

Dair, davacı vekilinin ve davalı kurum vekilinin yüzüne karşı karşı, 6100 sayılı yasanın 341 ve 345. Md. Göre kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya başka bir yer mahkemesinden dilekçe göndermek suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı adresleri tespit edilemediğinden dosyanın taraflarından Nizamettin AKSOY ve Nurdan AKSOY'a tebliğ yapılmamış olup, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurma haklarının bulunduğu bu süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde bu şekliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

Yazı İşleri Müdürü57634 Hakim 194618