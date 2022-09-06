Okulm Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Alaca’nın verdiği bilgiye göre, ÇOROBOT Takımı’nda şu öğrenciler yer alıyor: Muhammed Altunörs, Muhammed Caner Sayın (Hitit Üni.), Furkan Torun, Efe Koca, Yusuf Aksu, Yusuf Can Ünsal, Enes Demirtaş, Mert Sefa Laik, Özgür Kaan Özduyucu, Elif Bilgi, Ahmet Esad Külahcı, Kemal Çelik, Mustafa Çelik, Emrullah Demiral ve Serkan İmam.

Okul Müdürü Ömür Ergül, “TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarında elde edilen ikinciliğin büyük mutluluk yarattığını belirterek, danışman öğretmenler Hacı Recep Seyis ve Erdoğan Anaç ile takım öğrencilerine ve destek veren öğretmenlere teşekkür etti. Okul Müdürü Ergül, ASFAT(Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) Yönetim Kurulu’na, TSO Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu’na, ÇOSİAD Yönetim Kurulu’na, Dalyan Makine, İza Makine, Yuva Makine, Şenöz Metal, Dura Makine, F5 Makine ve Özduyu Sensör firmalarına da desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.



(Haber Merkezi)

