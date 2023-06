Alaca ilçesinde çoğunlukla Örükaya, Çöplü, Beşiktepe, Kapaklı, Çal köylerinde 8 bin dekar alanda üretimin yapıldığını belirten Sarı, “Sungurlu ilçesinde de Kavşut, Tuğcu, Mahmatlı, Kırankışla ve Tokullu köylerinde 6000 da alanda ekim yapılmaktadır. Ülkemizde çörekotu tarımının yapıldığı iller arasında Uşak ve Burdur’dan sonra ilimiz 3. sırada yer almaktadır” dedi.

Sarı, “Çörekotu bitkisini Alaca ve Sungurlu’da bulunan üreticilerinin sevdiğini kaydeden Sarı, nadas alanları bırakılmadan her yıl ürün ekilmektedir. Çörekotunun toprağı dinlendirici özelliği bulunmaktadır. Münavebeye uygun bir bitki özelliği taşımaktadır. Gelir olarak da üreticilerimizi memnun etmektedir. Çorum olarak bu pazarda biz de varız diyoruz. Türkiye’nin her yerinden ürünlerimize talep olmaktadır. Bizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kıraç arazilerde toprak PH’sini dengelediği için çiftçilerimize öneriyoruz. Birinci önceliğimiz, Sungurlu bölgesinde nadasa bırakılan alanlarda çörekotunun ekiminin yapılarak üreticilerimizin gelirlerini artırmaktır. Son yıllarda Tarıma dayalı sanayide çörekotunun kullanımı yaygınlaşmaktadır. Çorum olarak Türkiye’de üretimde 1. sıraya oturmak için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

Çörekotunun sağlığımıza pek çok faydası olduğunu da belirten Sarı, “Zayıflatıcı yararından mide bulantısını gidermesine, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine kadar pek çok yararı vardır. Romatizmaya ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra ise yaraları iyileştirir ve kabızlığı giderici etkisi de bulunmaktadır. Çörekotu, yıllar boyunca tıbbın en önemli bitkilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç ve kozmetik sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çörekotunun tohumundan ve yağından yararlanılabilir. Çörekotunun faydaları sıralanmakla bitmez, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)