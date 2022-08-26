Ziraat mühendisi Serkan Sayın'ın girişimleriyle 2016 yılında 35 dönüm alanda başlayan çörekotu üretimi, alternatif tarım ürünü olarak üreticisine iyi gelir sağlaması sayesinde yaygınlaştı.

Üretim alanı her yıl genişleyen bu bitki, ilçedeki bal üreticilerinin de yeni gelir kapısı haline geldi.

İlçede geçen yıl 2 ton civarında olan çörekotu balı üretiminin bu yıl artması bekleniyor.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Kahriman, bu bitkinin ekim alanının ve üretiminin yaygınlaşmasından memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Kahriman, son iki yıldır ağırlıklı olarak çörekotu balına yöneldiğini dile getirdi.

Çorum'da geçen yılki kuraklığın bal üretiminin azalmasına neden olduğunu belirten ancak Alaca'da bu bitkinin üretiminden dolayı balda verim kaybı yaşamadıklarına işaret eden Kahriman şöyle devam etti:

“Geçen sene ayçiçeklerimizi güneşin yakmasından dolayı nektar alamadık ama çörekotundan aldık. Geçen yılki balımız kehribar rengi, daha koyu. Bu sene bal verimimiz çok yüksek. Çörekotuna bir de ayçiçeği eklenince mahsulümüz daha çok oldu. Kovanlarımız, hasat yapmamıza rağmen dolu. Tarım sektöründe olduğu gibi arıcılık sektöründe de güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ikinci hasadımızı yapacağız. Ayçiçeği dönemimiz bitti, çörekotu balımızı aldık, şimdi de diken balı alacağız. Çoban çökerten, topuz dikeni gibi çiçeklerden bal almayı düşünüyoruz. Ürün çeşitliliği yapmaya çalışıyoruz.”

Kahriman, beş katlı bir kovandan 150 kilogram bal aldıklarını aktararak, “Bu yıl çok daha fazla verim bekliyoruz. Çörekotu balı için kendi markamızı oluşturup coğrafi işaret tescilini de alarak ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“TARIMSAL ÜRETİMİN YANI SIRA ARICILIK SEKTÖRÜNE DE İYİ GELDİ”

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da bu yıl ilçedeki 101 köyün 53'ünde bu bitkinin üretiminin yapıldığını söyledi.

Çorum'un Türkiye'nin en fazla çörekotu üretimi gerçekleştirilen üç şehrinden biri olduğunu vurgulayan Şaltu, yaklaşık 8 bin dönüm ekili araziden 800 ton civarında ürün elde etmeyi beklediklerini anlattı.

Ziraat mühendisi Serkan Sayın da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtıkları tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun ardından ilçede çörekotu üretiminin yaygınlaştığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Çörekotu, tarımsal üretimin yanı sıra arıcılık sektörüne de iyi geldi. Çiftçiler yalnızca çörekotu yağından faydalanmıyor. Arıcılık üzerine de yoğun kullanımı var. Arap ülkelerinden ilçemize ulaşıp yüksek fiyatlarla bal satın almayı teklif ediyorlar. Çörekotu, ilaç ve tıbbi aromatik sanayide bolca kullanılan bir çeşit. Peygamber Efendimiz'in 'Ölümden başka her derde deva' diye bahsettiği bir ürün. Çiçeğindeki şifayı arılar bala çeviriyor.”

(AA)

