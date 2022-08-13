Sungurlu’da bir firma ile anlaşmalı olarak merkez ve ilçeye bağlı Mahmatlı, Tuğcu, Çiftlik ve Boztepe köylerinde yaklaşık 6 bin dönüme ekilen çörek otunun hasadına başlandı. Dönüme 90 ile 160 kilo olmak üzere toplamda 6 bin tona yakın rekolte beklendiği bildirildi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Ceşmeci ve müdürlük personeli hasat yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.



ÇÖREK OTU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Ceşmeci çörek otu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Çörek otu eski tarihi dönemlerden bu yana tıbbi alanda kullanılarak çeşitli sağlık problemlerine iyi gelen bir bitkidir. Hemen hemen her koşulda ve ortamda yetişebilen yıllık otsu bitkilerindendir. Bilimsel adı Nigella olarak bilinir. Düğün çiçeğigiller familyasına mensuptur. Tohumlarından çoğalarak üretimde devamlılığını sağlar. Mutfaklarımızın olmazsa olmazı haline gelen çörek otu, yemeklere, pasta ve böreklere güzel bir damak tadı katar. Yetiştiriciliğinin kolay olması sebebi ile çok fazla rağbet görmektedir. Özellikle en fazla Ege bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Çörek otunun ekimi sonbaharın sonlarına doğru yapılır ya da mart ayının başında yapılır. Tohumu ekmeden önce ekim yapılacak arazinin belli başlı birkaç faaliyetten geçmesi gerekir. Öncelikle ekim yapılacak arsanın yabani otlardan tamamen arındırılması gerekir. Daha sonra verim kaybı olmaması için tarlanın yüzeyi belli makineler yardımıyla dümdüz yapılır. Çörek otu tohumu ekilirken dekara yaklaşık 1.5 – 2 ton tohum ekilir. Ekilen toprak durumuna göre gerekirse organik hayvan gübreleri kullanarak verim arttırılabilir. Gübreleme sonbahar ayında yapılır ve kullanılan gübre yanmış olmalıdır.”

ÇÖREK OTU İKLİM İSTEĞİ

“Çörek otu bitkisinin ana vatanı Batı Asya’dır. Günümüzde ise iklim şartlarının uygun olduğu her yerde yetişebilir. Şuan en çok üretim yapılan ülke Çindir. Çörek otu bitkisinin üretimi son zamanlarda ülkemizde de rağbet görmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Afrika’nın da belirli yerlerinde çörek otu üretimi yapılmaktadır. Karasal ve ılıman iklimin bulunduğu bölgelerde kolaylıkla yetişebilir. Çimlenme döneminden sonra verimin artması için güneş oldukça önemlidir ve sıcak havayı sever.”

ÇÖREK OTU HASADI

“Çörek otu bitkisinin hasat zamanı temmuz ayının sonları ve ağustos ayıdır. Çörek otu bitkisinin kapsülleri siyahlaşmaya başladığında hasat zamanı gelmiş demektir. Olgunlaşan kapsüllerin dökülmesine karşı hasat işlemi hızlı yapılmalı ve geç kalınmamalıdır. Hasat edilen çörek otları güneşte tamamen kurutularak muhafaza edilecek hale getirilir. Çörek otu taneli olarak kullanılmasının yanı sıra yağ haline getirilir ve öyle de kullanılabilir.”

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

“Çörek otunun faydalarının başında gelen bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bu sayede vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli tutar.

Kalsiyum kaynağı olduğu için kemiklere ve eklem ağrılarına çok iyi gelir.

İnsan vücudundaki kolesterolü dengeleyerek kalbi koruma altına alır ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Çörek otu fitokimyasal maddeler içerdiği için kansere karşı oldukça etkilidir. Bir çok kansere karşı koruma sağladığı ispatlanmıştır.

Nefes darlığına iyi gelerek solunum yolu hastalıklarında etkili bir ilaçtır.

Çörek otu cilde de oldukça faydalıdır ölü derileri atarak gözenekleri küçültür ve lekeli görünümden kurtarır.

Karaciğeri temizleyerek sindirimi hızlandırdığı ve bir o kadar da tok tuttuğu için iştah kapatan çörek otu zayıflamak isteyenler içinde bir velinimettir.

Vücutta oluşan yaraların hızlı iyileşmesi için kullanılır.

Doğum yapmış ve sütü az olan anneler için süt arttırıcı olarak kullanılır.

Saç dökülmesine karşıda oldukça etkilidir.” (Haber Merkezi)