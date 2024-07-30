Defalarca YEDAŞ’ı aradıklarını ancak dağıtım şirketinin kendileri ile ilgilenmediğini öne süren vatandaşlar, yolda yürürken ya el feneri kullanmak zorunda kaldıklarını ya da telefonun ışığı ile önlerini görmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Akşam olunca sokakta göz gözü görmediğini bu yüzden evden dışarı çıkamadıklarını anlatan bölge sakinleri, ayrıca başıboş sokak köpeklerinin de yoğun olduğu bölgede akşam işten çıkıp eve giderken korktuklarını kaydettiler.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, sokak aydınlatma mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istediler.



Editör: KEMAL YOLYAPAR