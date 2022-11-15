Bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında tarihi arastada yer alan binaların dış cepheleri ile birlikte arastanın altyapı ve üst yapısı da tamamen yenilecek. 16 milyon TL maliyetindeki proje için iki bakanlıktan 10 milyon TL’lik hibe desteği de yolda.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Çöplü Arastası’nda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Çorum Kent Meydanı projesi ve tarihi kültür yolu projelerinin bir ayağı olan Çöplü Arastası cephe sağlıklaştırma çalışmalarında ikinci etabının başladığını belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel değerleriyle beraber yeniden ayağa kaldırmak bizim en önemli hayalimizdi. Bu anlamda da gece-gündüz aşkla çalışıyoruz” dedi.

Cephe sağlıklaştırma projesinin ilk etabında arastada bulunan ve saat kulesine bakan tüm tarihi binalarının dış cephelerini yenilediklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Bugün de ikinci etap çalışmalar başladık. Kale’den Ulu Cami’ye uzanan tarihi kültür yolumuz Veli Paşa Hanı önünden geçerek meydana çıkıyor. Çöplü Arastamızdaki bu bölgeyi biz ikinci etap olarak planlayarak uygulama ihalesini yapmıştık. 1 ay önce de yer teslimini yaptığımız yüklenici firma şantiyesini oluşturarak çalışmalara başladı.” dedi.

“ARASTAYI TEKRAR İHYA EDİYORUZ”

Tarihi Çöplü Arastası’nda 2. etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında sadece binaların dış cephelerinin yenilenmesi ile kalınmayacak. Çorum Belediyesi, arastayı altyapı ve üst yapısı ile tarihi dokusuna uygun ve Çorum’a yakışır bir hale getirecek. Başkan Aşgın, bölgedeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği, elektrik direklerinin yer altına alınacağını ve burada olamayan doğalgaz hattının da döşenerek arastadaki dükkânların doğalgaz ile buluşturulacağını açıkladı. Başkan Aşgın, “Biz bu projemizi sadece cephe sağlıklaştırma olarak yapmadık, sadece tarihi görünüme kavuşsun yeter demedik. Tüm altyapısını yeniledikten sonra Arnavut kaldırımları ve andezit taşlarıyla yollarını yeniden yapacağız. Bu proje ile Tarihi Çöplü Arastası’nı yeniden ihya ediyoruz.” dedi.

10 MİLYON HİBE

Çöplü Arastası cephe sağlıklaştırma projesinin maliyeti ise önemli oranda hibe destekleriyle karşılanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kaynak teminiyle ilgili yaptığı girişimler sonucunda yaklaşık maliyeti 16 milyon lira olan projenin 5 milyon TL’si Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, 5 milyon TL’si ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan olmak üzere toplam 10 milyon TL’si hibelerle karşılanmış olacak. İki bakanlık tarafından sağlanan desteklerin bu yıl içerisinde Çorum Belediyesi’ne ödeneceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Bu projelerin tamamında bize rehberlik ve önderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her iki bakanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Yaptığımız işlerin hepsinde bütün güzelliklerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Bizde onunla beraber çalışan dava arkadaşları olarak, onun çizdiği vizyon doğrultusunda güzel işler yapmanın gayreti ve heyecanı içerisindeyiz.” dedi.

“1 EKİM 2023’DE TAMAMLANACAK”

Çöplü Arastası ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarının bir yıl içersinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Aşgın, “Bitiş tarihini 01 Ekim 2023 olarak belirledik. 2023 yılı hem Türkiye’nin hem de Çorum’un yüzyılı olacak. Çorum’da da tarihe not düşecek yüzyıllık işleri başaracağız.” dedi. 1 Ekim tarihinin aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu açıklayan Başkan Aşgın, “Yüklenici firma ile görüştüğümde burayı zamanında bitirirseniz bana doğum günü hediyesi de vermiş olacaksınız dedim. Ben de bunu doğum günü hediyesi olarak hemşehrilerimize takdim etmiş olacağım.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)