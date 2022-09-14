Çorum Belediyesi, tarihi dokunun korunması ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla, Çöplü Arastası’nda cephe sağlıklaştırma çalışmasının ikinci etabına başlıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde konuyla ilgili bilgi vermiş, Bakan Kurum da projeye destek sözü vermişti. Bunun üzerine bakanlık tarafından projeye 5 Milyon TL’lik hibe desteği sunulmuştu.

Kentin tarihi dokusunu korumak adına Çöplü Arastası’na yapılacak çalışmayı önemseyen Çorum Belediyesi, projenin ilk etabını Saat Kulesi’ne bakan dükkânların cephe sağlıklaştırmalarını yaparak gerçekleştirmişti. Belediye şimdi de ikinci etap için çalışmalara başladı. Arastanın iç kısımlarındaki dükkanları kapsayan cephe sağlıklaştırma projesinin ihalesi yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi belediye Konferans Salonu’nda kapalı teklif usulü yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 948 bin 920 TL olan Çöplü Arastası 2. etap sokak sağlıklaştırma yapım işi için, Truva Restorasyon firması 12 milyon 189 bin 417 TL, Dama Restorasyon firması 13 milyon 477 bin TL, Arsen Proje firması da 16 milyon 695 bin 408 TL teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın, firmalar tarafından sunulan teklif mektuplarının komisyonca incelenmesinin ardından sonucun taraflara bildirileceğini söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

