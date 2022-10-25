Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katılarak teklif verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılmak üzere 770 litrelik 600 adet çöp konteynerinin alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 310 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların belge ve teklifi incelendi. Buna göre 1lik Konteyner firması 2 milyon 153 bin 400 TL teklif sunarken, Kentmetal Endüstri ise 2 milyon 214 bin TL’lik teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

