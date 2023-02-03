Çölyak Derneği tarafından önceki gün düzenlenen konferans ve karne hediye etkinliğine bizzat katılan ve derneğe bugüne kadar tüm etkinliklerinde katkı sağlayan Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye teşekkür plaketleri verildi.

Plaketleri Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Genel Sekreter Hüseyin Özden takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

