Doç. Dr. Emrah Bilgener’in görevlendirmesi nedeniyle Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret ettiklerini söyleyen öğrenciler, Dernek Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığı bilgilendirme ve güzel ağırlamasından dolayı teşekkür ederiz” dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ise, “Hitit Üniversitesi’nin değerli öğrencileri projeleri kapsamında derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak istediler. Kendilerine gerekli bilgileri verdik ve glutensiz mutfağımızı tanıttık. Beraber yapabileceğimiz işler hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve planlamalar yapma konusunda anlaştık. Toplumda çölyak farkındalığını artırmak amacıyla yapılacak bütün çalışmalara destek olmak isteriz. Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışları bizleri çok mutlu etti. Kıymetli hocaları Doç. Dr. Emrah Bilgener ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

