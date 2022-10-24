Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Bizlere yakın ilgi gösteren kıymetli Müdürümüz Yahya Çoban’a çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Üyelerimize fayda sağlayacak, onlara destek olacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu konuda müdürümüzün desteğini istedik. Her zaman olduğu gibi kendisi derneğimize büyük ilgi gösterdi” dedi.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Aile ve sosyal Politikalar Müdürü Yahya Çoban ise, “Çölyaklıların faydasına olacak organizasyonlara destek vermekten mutluluk duyarız. Çölyaklıların hayatlarındaki zorlukları biliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

